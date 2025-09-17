Seleção Brasileira de Vôlei joga de luto no Mundial após falecimento da mãe de Bernardinho

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino tem um desafio emocional e esportivo nesta quarta-feira (17) pelo Campeonato Mundial. A equipe entrará em quadra para um jogo decisivo pela classificação para as oitavas de final em um dia marcado pelo luto. Faleceu, aos 90 anos, Maria Ângela Rocha de Rezende, mãe do técnico Bernardinho e avó do levantador e capitão da equipe, Bruninho.

Em suas redes sociais, o capitão Bruninho publicou uma homenagem à avó, destacando a importância dela para a família.

"Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. De viagens inesquecíveis, de réveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto, Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", declarou o jogador.

Brasil x Sérvia no Mundial de vôlei: horário e onde assistir

A Seleção Brasileira de vôlei masculina enfrenta a Sérvia na noite desta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), em Pasay, nas Filipinas, pela última rodada classificatória do Mundial. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e da VBTV (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

As equipes já se enfrentaram na temporada de 2025 no Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner, em preparação para o Mundial, com vitória do Brasil sobre a Sérvia por 3 sets a 1. No retrospecto dos últimos dez confrontos, o Brasil tem uma ampla vantagem, com nove vitórias contra apenas uma dos europeus.