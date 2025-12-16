menu hamburguer
Ana Patrícia comemora título do brasileiro do vôlei de praia e desabafa

Campeã olímpica destaca empatia e superação após conquista antecipada no Ceará

Dia 16/12/2025
Duda e Ana Patrícia conquistando bronze no Elite 16 de vôlei de praia etapa em João Pessoa (Foto: Volleyball World)
O título da temporada 2025 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia chegou para Duda e Ana Patrícia com um sabor diferente. Longe das areias de Fortaleza, onde a conquista foi matematicamente confirmada nesta sexta-feira (13), Ana Patrícia usou as redes sociais para abrir o coração. Em um relato forte e honesto, a jogadora revelou que, além dos troféus, a maior vitória do ano foi o respeito aos próprios limites.

Duda e Ana Patrícia conquistaram o bronze na Alemanha
Duda e Ana Patrícia conquistaram o bronze na etapa de Montreal do Elite 16 (Foto: Volleyball World)

A dupla, que dominou o ranking com 10.080 pontos, optou por não disputar a etapa cearense para focar na saúde mental de Duda. Para Ana Patrícia, o título coroou um ano de "dores e intensidades" que testaram a resiliência das atletas.

A jogadora destacou que, em meio ao turbilhão de cobranças e competições, a decisão de se afastar momentaneamente para "respirar" foi o movimento mais corajoso da dupla.

Mesmo com a pausa estratégica, a vantagem construída por Duda e Ana Patrícia ao longo do ano foi tamanha que a derrota de Thâmela e Vic nas quartas de final em Fortaleza selou o destino da taça. Ana Patrícia relembrou que a estratégia para superar os obstáculos foi a paciência.

No encerramento de sua mensagem, a mineira fez questão de agradecer ao Praia Clube, à equipe técnica e aos parceiros, mas reservou as palavras mais carinhosas para Duda.

Com mais esse título na galeria, Duda e Ana Patrícia reafirmam que, para ser campeão no esporte de alto rendimento, o equilíbrio entre o corpo e a mente é o saque mais importante de todos.

