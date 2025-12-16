Praia Clube domina Al-Rayyan e estreia com vitória no Mundial de Vôlei

O Praia Clube começou sua caminhada no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025 de forma avassaladora. Na tarde desta terça-feira, a equipe de Uberlândia derrotou o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/21. Com o resultado, os brasileiros assumem a liderança temporária do Grupo A.

Praia Clube venceu o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, na estreia do Mundial de Clube de Vôlei Masculino (Foto: Volleyballworld)

Desde o primeiro apito, o Praia Clube mostrou superioridade técnica e tática. O fundamento que ditou o ritmo da partida foi o ataque, onde os brasileiros somaram 41 pontos contra apenas 31 dos catarianos. Além disso, a agressividade no saque (9 aces a 5) impediu que o Al-Rayyan conseguisse organizar seu sistema ofensivo com eficiência.

O oposto Franco foi o grande destaque da partida, terminando como o maior pontuador com 18 acertos. Pelo lado do Al-Rayyan, Gergye tentou segurar a pressão com 11 pontos, mas não foi o suficiente para evitar o revés em sets diretos.

Com a vitória por 3 a 0, o Praia Clube somou os primeiros 3 pontos e lidera o grupo A com um saldo positivo de três sets. O grupo ainda conta com o Vôlei Renata (Brasil) e o Aluron Warta (Polônia), que farão suas estreias na competição na noite desta quarta-feira (16).

O próximo desafio do Praia Clube contra o Vôlei Renata será fundamental para garantir a classificação antecipada para as semifinais do Mundial de Vôlei.