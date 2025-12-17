Cruzeiro se recupera e vence o Swehly no Mundial de Clubes

Após o revés na estreia contra o Osaka Bluteon, o Cruzeiro se reabilitou no Mundial de Clubes masculino de Vôlei com uma vitória incontestável sobre o Swehly, da Líbia, por 3 sets a 0. As parciais de 25/16, 25/11 e 25/21 atestaram a superioridade do time brasileiro, que agora busca manter o embalo na competição.

Como foi o jogo?

A palavra que melhor descreve o embate é facilidade. No primeiro set, o Cruzeiro abriu vantagem rapidamente, mantendo o controle do placar e fechando com tranquilidade em 25/16.

O segundo set foi ainda mais brando. A equipe mineira impôs seu ritmo desde o início, abrindo 8 a 2 e administrando a pontuação sem maiores dificuldades até fechar em 25/11.

Apesar da ampla superioridade nos sets anteriores, o terceiro foi mais disputado. O Swehly esboçou uma reação, chegando a empatar o placar em duas ocasiões. Contudo, a força do Cruzeiro prevaleceu, e a equipe fechou a parcial em 25/21, garantindo o 3 a 0 e a primeira vitória no torneio.

Sada Cruzeiro x Swehly Sports Club no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Destaques e Estatísticas:

O oposto Oppenkoski foi o principal artilheiro do confronto, anotando 17 pontos, quatro deles em aces. O central Lucão também brilhou com 15 pontos, quatro no bloqueio, e Douglas contribuiu com 11, sendo nove no ataque. Otávio somou oito pontos.

Em termos de fundamentos, o Cruzeiro dominou: foram 40 pontos no ataque contra 25 dos líbios, nove bloqueios a dois e seis pontos de saque contra dois. No quesito erros, o time celeste cedeu 19 pontos, um a menos que o Swehly (20).