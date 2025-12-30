São Silvestre chega à 100ª edição; veja quem foi o último brasileiro a vencer

A tradicional corrida de São Silvestre que marca o encerramento do ano no dia 31 de dezembro, chega à sua centésima edição em 2025. Porém, há 15 anos um brasileiro não termina a prova em primeiro lugar. O último a realizar este feito foi Marilson Gomes dos Santos, em 2010. Entre as mulheres, a última foi Lucélia Peres, em 2006.

O título de 2010 foi o terceiro de Marilson, que segue como o único brasileiro tricampeão da prova. O atleta de Ceilândia, no Distrito Federal, já havia se sagrado campeão em 2003 e 2005, após a internacionalização da prova, em 1995. Um dos maiores fundistas brasileiros, Marilson foi bicampeão da Maratona de Nova York (2006 e 2008) e, na última segunda-feira (29), entrou para o Hall da Fama da São Silvestre.

Natural de Paracatu, no interior de Minas Gerais, Lucélia Peres conquistou a última vitória brasileira feminina da São Silvestre, aos 25 anos. Ela alcançou o topo após um segundo lugar em 2004 e um quarto lugar em 2005, se juntando a nomes como Carmem de Oliveira, Roseli Machado, Maria Zeferina e Marizete de Paula no hall das campeãs.

Tricampeão, Marilson entrou no Hall da Fama da São Silvestre (Foto: Gabriel Pereira Rodrigues/ FCL)

São Silvestre terá recorde de participantes em 2025

Realizada anualmente desde 1924, a São Silvestre se torna centenária em 2025. O "atraso" na comemoração dos 100 anos se deve ao cancelamento da edição de 2020 pela pandemia da covid-19. A corrida foi retomada no ano seguinte e, neste ano, acontece com expectativa de bater recordes: será a maior edição em número de participantes.

Ao todo, 55 mil pessoas de 44 países diferentes se inscreveram para a prova, que tem largada e chegada na Avenida Paulista e um percurso de 15 km que passa por pontos históricos de São Paulo. O último recorde havia sido registrado na edição de 2024, com 37,5 mil inscritos.

Todos os participantes de 2025 receberão uma medalha comemorativa, criada especialmente para a centésima edição. Pesando 100 gramas, a medalha é banhada em ouro velho e tem elementos que remetem à região central da capital paulista.

