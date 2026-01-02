menu hamburguer
Vôlei

Bicampeã olímpica, Sheilla revela diagnóstico de cancêr de mama

Nas redes sociais, ela expôs a situação como forma de alerta às mulheres

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/01/2026
14:25
Sheilla celebra medalha de ouro conquistada na Olimpíada de Pequim (Foto: Divulgação/FIVB)
imagem cameraSheilla celebra medalha de ouro conquistada na Olimpíada de Pequim (Foto: Divulgação/FIVB)
Em um dos seus check-ups de rotina, Sheilla Castro foi surpreendida com a notícia de um nódulo cancerígeno no seio esquerdo. A bicampeã olímpica de vôlei revelou o diagnóstico, na última terça-feira (30), e tranquilizou os fãs ao afirmar que era benigno. No vídeo nas redes sociais, ela expôs a situação como forma de alerta.

Não é a primeira vez que a ex-atleta faz campanha de conscientização para a saúde das mulheres. Em outubro do ano passado, Sheilla deu um depoimento para o Instituto Mário Penna no especial para o Outubro Rosa.

O susto para a bicampeã olímpica de vôlei surge um pouco mais de um ano após a morte de sua mãe por câncer de pulmão. Na época, ela chegou a pedir nas redes sociais doações de sangue para ajudar no tratamento da doença.

A primeira notícia, do diagnóstico inicial, aconteceu no início de dezembro, mas Sheilla logo conseguiu marcar uma biópsia com auxílio do namorado. Dois dias depois, viajou ao Rio de Janeiro para a realização do procedimento que confirmar que o nódulo era benigno.

Confira o depoimento na íntegra de Sheilla

@voleizeiro Sheila está no nódulo de mama BI- RAD 4. Prevenção é super importante!!! #sheillacastro #fy ♬ WILDFLOWER - .
Sheilla
Sheilla Castro em quadra pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

