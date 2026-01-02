Bicampeã olímpica, Sheilla revela diagnóstico de cancêr de mama
Nas redes sociais, ela expôs a situação como forma de alerta às mulheres
- Matéria
- Mais Notícias
Em um dos seus check-ups de rotina, Sheilla Castro foi surpreendida com a notícia de um nódulo cancerígeno no seio esquerdo. A bicampeã olímpica de vôlei revelou o diagnóstico, na última terça-feira (30), e tranquilizou os fãs ao afirmar que era benigno. No vídeo nas redes sociais, ela expôs a situação como forma de alerta.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Não é a primeira vez que a ex-atleta faz campanha de conscientização para a saúde das mulheres. Em outubro do ano passado, Sheilla deu um depoimento para o Instituto Mário Penna no especial para o Outubro Rosa.
O susto para a bicampeã olímpica de vôlei surge um pouco mais de um ano após a morte de sua mãe por câncer de pulmão. Na época, ela chegou a pedir nas redes sociais doações de sangue para ajudar no tratamento da doença.
A primeira notícia, do diagnóstico inicial, aconteceu no início de dezembro, mas Sheilla logo conseguiu marcar uma biópsia com auxílio do namorado. Dois dias depois, viajou ao Rio de Janeiro para a realização do procedimento que confirmar que o nódulo era benigno.
➡️ Com Flamengo líder e invicto, veja como está a briga pela Superliga Feminina
Confira o depoimento na íntegra de Sheilla
@voleizeiro Sheila está no nódulo de mama BI- RAD 4. Prevenção é super importante!!! #sheillacastro #fy ♬ WILDFLOWER - .
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias