Adidas fecha nova parceria para o basquete brasileiro; entenda

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou a Adidas como sua nova parceira institucional. O acordo tem como foco o ciclo olímpico até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A partir do ano que vem, a marca alemã passará a ser a fornecedora oficial de material esportivo de todas as categorias que integram a confederação, incluindo as seleções adultas e de base, no masculino e feminino, além do basquete 3×3.

Segundo o comunicado oficial, o contrato prevê o fornecimento de um portfólio completo de produtos esportivos para utilização das seleções brasileiras em atividades dentro e fora de quadra. A parceria foi anunciada um ano após a adidas firmar acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A CBB lembrou que a relação entre a entidade e a Adidas não é inédita. Em momentos históricos do basquete brasileiro a entidade e a empresa já estiveram unidas, como o título dos Jogos Pan-Americanos de 1987, nos Estados Unidos, na final sobre a seleção local; ou no título feminino no Pan de 1991, em Cuba. Quase quatro décadas depois, as partes voltam a se unir em um novo ciclo esportivo.

- A parceria com a Confederação Brasileira de Basketball demonstra nosso compromisso com o novo momento do basquetebol brasileiro, modalidade que carrega tanta história e que é tão amada pelos brasileiros. Estar ao lado da CBB é resgatar a história vitoriosa de uma parceria que voltará a celebrar grandes conquistas novamente tendo o Brasil de três listras - celebrou Olivier Gianina, General Manager da Adidas no Brasil.

O presidente da CBB, Marcelo Sousa, também comemorou a retomada da parceria.

- CBB e Adidas têm uma linda história juntos e para nós é uma felicidade vestir as três listras de novo. Estar ao lado de um gigante mundial e de um seleto grupo de países reforça o peso do basquete brasileiro na atualidade, sua tradição e tenho certeza que juntos vamos conquistar muito daqui em diante. Seja bem-vinda de volta, adidas - desejou o dirigente.

A confederação informou que os produtos da nova parceria também serão comercializados para o público. Também a partir do ano que vem.