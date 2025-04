Antes mesmo de entrar em campo contra o Fluminense, o Vitória divulgou três novas baixas por problemas físicos no elenco. Willian Oliveira, Pepê e Carlinhos se juntaram a Gabriel, Wellington Rato e Renato Kayzer no departamento médico do Leão e, ao todo, somam seis atletas que são dúvidas para os próximos jogos, a maioria deles bastante utilizados pelo técnico Thiago Carpini.

Pepê treina no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Willian Oliveira, o jogador mais acionado por Carpini entre os machucados, apresentou dores no joelho esquerdo, mas o exame de imagem não detectou nenhuma lesão. Segundo o clube, ele foi preservado dos treinos por conta do cansaço e segue sob os cuidados do departamento médico.

Já Pepê sentiu dores no quadril, mas os exames também não indicaram lesão. Ele segue em tratamento. Por fim, o atacante Carlinhos convive com dores no músculo adutor direito, e os exames indicaram alterações nas condições físicas do atleta. Dos três, o dele parece ser o caso mais preocupante.

A situação dos outros lesionados

Wellington Rato se recupera de lesão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Outros três atletas frequentam o departamento médico há mais tempo e ainda não têm previsão de retorno aos gramados. Recém-contratado pelo Vitória, o atacante Renato Kayzer iniciou o processo de transição após sofrer lesão na posterior da coxa direita quando ainda vestia as cores do Fortaleza.

O goleiro Gabriel, por sua vez, não teve o nome divulgado entre os atletas lesionados, mas antes do jogo contra o Fortaleza, na última quarta-feira, ele ainda estava sob os olhares do departamento médico. No último domingo, diante do Fluminense, o atleta não foi relacionado.

Já Wellington Rato está em tratamento de uma tendinopatia no tendão patelar do joelho direito e também não tem previsão de volta.

Qual o tamanho do prejuízo para Carpini?

Willian Oliveira em treino do Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De todos esses jogadores do Vitória no departamento médico, Willian Oliveira é o que tem mais minutos em campo com Thiago Carpini, que muitas vezes reveza entre ele e Ricardo Ryller entre os titulares no meio-campo.

Os outros jogadores são considerados reservas na equipe, mas peças como Rato, Pepê e Carlinhos eram importantes para a rotação do time em meio à maratona de jogos. A única ressalva é Renato Kayzer, que não chegou a estrear pelo Vitória.

Confira as estatísticas dos machucados em 2025 pelo Vitória:

Jogador Nº de partidas Minutos em campo Participações em gols Willian Oliveira 18 1176 3 Wellington Rato 19 1027 7 Carlinhos 19 897 6 Gabriel 6 540 - Pepê 10 372 - Kayzer - - -

O próximo compromisso do Vitória está marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) quando a equipe enfrenta o Cerro Largo pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no Barradão, com a expectativa de ter algum desses jogadores já à disposição no banco de reservas.