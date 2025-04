No empate contra a Universidad Católica, no dia 2 de abril, pela primeira rodada da Sul-Americana, Lucas Braga foi um dos alvos de vaias e críticas do torcedor do Vitória após uma atuação abaixo do esperado. De lá para cá, ele não foi mais titular do time e chegou a ficar fora dos relacionados. Mas na noite deste domingo, o atacante ganhou uma nova chance e foi fundamental no empate por 1 a 1 contra o Fluminense no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.

O técnico Thiago Carpini deu a primeira chance para Lucas Braga, após aquele jogo da Sul-Americana, aos 37 minutos do segundo tempo da partida contra o Flu. Ele tirou Janderson e colocou Lucas para tentar dar mais mobilidade ao Vitória lá na frente. E a estratégia funcionou.

Sete minutos depois, aos 44 do segundo tempo, Lucas Braga fez boa jogada pela direita e apareceu na área para receber e chutar rasteiro, sem chances para Fábio, e garantir um ponto precioso fora de casa para o Vitória, contra o Fluminense que até então estava 100% com Renato Gaúcho.

Lucas Braga comemora gol do Vitória com companheiros de time Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

- A gente sabia que seria difícil, poucas equipes vão arrancar pontos do Fluminense aqui. Tínhamos que aproveitar cada chance e graças a Deus conseguimos fazer o gol - comemorou o atleta em entrevista ao canal Premiere.

A redenção de Lucas Braga

Esse foi o retorno triunfal do atacante após receber pesadas críticas da torcida por atuações ruins em alguns jogos da temporada, em especial contra a Universidad Católica, quando ele foi titular. Desde aquela atuação, ele não teve oportunidades e chegou a ficar de fora dos relacionados na partida seguinte, contra o Flamengo, pela segunda rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Lucas Braga em ação contra a Universidad Católica Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em entrevista coletiva após a derrota para o Rubro-Negro carioca no Barradão, Carpini atribuiu a ausência do jogador na lista de relacionados ao cansaço.

- Em relação a redes sociais, não acompanho muito isso. Não sou muito antenado a essas coisas. Mas não é só uma blindagem. Todos os momentos que a gente consegue preservar mais um pouco o atleta... Pensando também no aspecto físico para ele atingir uma melhor condição. E não só o Braga. Se fosse levar em consideração só o momento... O jogador tem que estar acostumado. Da mesma maneira o Cáceres, o Neris e assim vai. Não me apego a esses pontos. Esse é o Vitória e o elenco que nós temos. Também temos as nossas chateações. Já foi Rato, Cáceres, Braga [alvo de críticas]. Daqui a pouco não vamos ter elenco para rodar. Foi assim ano passado. No fim tivemos uma resposta positiva - disse Carpini à época.

Lucas Braga em ação pelo Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Ex-jogador do Santos, Lucas Braga chegou ao Vitória no início desta temporada e tem no histórico 13 partidas com a camisa vermelha e preta e dois gols.