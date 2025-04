Fluminense sofre gol no fim e empata com Vitória no Maracanã

Fluminense e Vitória empataram em 1 a 1 no Maracanã, neste domingo (20), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Germán Cano abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo e o Lucas Braga deixou tudo igual no final do segundo tempo.

Com o resultado, o Flu, que chegou a liderar o campeonato por alguns minutos, segue na terceira colocação. Já o Vitória, que estava na zona do rebaixamento enquanto perdia, está em 15º por conta do empate.

Como foi o jogo

O Fluminense teve mais a bola no primeiro tempo, trabalhando com paciência para encontrar os melhores espaços. No entanto, a defesa bem compactada do Vitória não permitiu muitas chances. Mesmo com as dificuldades, o Flu pressionou alternando os lados, mas priorizou o direito, onde tinha Arias e Ganso, além de Samuel Xavier.

A primeira grande chance saiu dos pés de Martinelli, do meio do campo, encontrando Arias aberto na direita invadindo a área para finalizar forte para a defesa de Lucas Arcanjo. Depois de muito rondar a meta adversária, Germán Cano abriu o placar aos 39 minutos. Samuel Xavier tabelou de letra com Arias, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. A defesa desviou, mas a bola sobrou na cabeça do argentino

(Foto: Marina Garcia/FFC)

O Vitória voltou do intervalo mais ofensivo e logo nos primeiros minutos obrigou Fábio a fazer grande defesa em chute desviado de Matheuzinho. Os minutos seguintes foram do Tricolor, que seguiu insistindo do lado direito, mas sem sucesso. A primeira chance do time na segunda etapa foi novamente após bom passe de Martinelli para Canobbio, mas o uruguaio furou a finalização.

Entre momentos de pressão do Flu, o Vitória valorizava a posse de bola quando a tinha, explorando especialmente o lado direito. Com cerca de 15', Gustavo Mosquito invadiu a área e finalizou para a defesa tranquila de Fábio. Aos 22, Cano recebeu na intermediária e arriscou de longe, mas Lucas Arcanjo enciaxou sem dificuldades.

Perto dos 30 minutos, o time de Renato Gaúcho retomou o controle da partida e, aos 32, Ignácio teve a chance de ampliar, mas cabeceou com pouca força. Em seguida, o Tricolor armou grande contra-ataque pela esquerda, com Serna e Arias, para conclusão de Bernal, mas o volante exagerou e a bola saiu em tiro de meta. Aos 45, o Vitória empatou com Lucas Braga, que recebeu livre na área e bateu colocado. O Flu ainda teve a chance do empate após cabeçada de Freytes, mas a defesa tirou em cima da linha.

O que vem por aí

O próximo compromisso das equipes é na quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Fluminense vai ao Chile para enfrentar o Unión Española, às 19h (de Brasília), enquanto o Vitória joga contra o Cerro Largo-URU, às 20h, no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VITÓRIA

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 20 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

⚽ Gols: Germán Cano (39/1T); Lucas Braga (44/2T)

🟨 Cartões amarelos: Claudinho (VIT)

🏟️ Público presente: 29.065



🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Fabrini Bevilaqua Costa

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli (Thiago Santos) e Ganso (Nonato); Canobbio (Serna), Arias e Cano (Everaldo).

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Ronald), Baralhas, Matheuzinho; Erick (Osvaldo), Gustavo Mosquito (Fabrício) e Janderson (Lucas Braga).