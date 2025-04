O Vitória arrancou um empate com gosto de três pontos contra o Fluminense na noite deste domingo, no Maracanã, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. A equipe de Thiago Carpini sofreu o gol de Cano ainda no primeiro, mas só aos 44 minutos da etapa final conseguiu buscar o 1 a 1 com Lucas Braga, resultado que deixa o Rubro-Negro fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Em entrevista coletiva após o confronto entre Vitória e Fluminense, Thiago Carpini destacou a estratégia do time nesta partida, em que o Flu começou melhor, mas viu o Leão equilibrar as ações ao longo do confronto. Segundo o treinador, não há pressa para vencer ou pontuar.

- Nós não temos pressa para buscar a vitória ou o ponto. Precisamos entender como vamos nos comportar e qual será a estratégia para cada jogo. Jogar com o Fluminense no Maracanã não permitia começar desde o primeiro minuto pressionando alto. A ideia era deixar os zagueiros com a bola e esperar mais no nosso campo, para tirar a profundidade do Fluminense, especialmente com o Arias e o Canobbio.

Isso aconteceu. Naturalmente, quando você baixa suas linhas, também fica distante do gol. Isso dificultou o aspecto ofensivo e o volume de finalizações.



continua após a publicidade

Era parte da estratégia. Temos 90 minutos para vencer a partida, com um comportamento nos primeiros 45 minutos e outro nos 45 minutos finais. Dentro do jogo, precisaremos dessas variações" Thiago Carpini

Nos últimos jogos, inclusive, é um padrão o Vitória marcar no segundo tempo. Foi assim contra Universidad Católica, Flamengo, Atlético-MG, Fortaleza e agora o Fluminense.

+ Das vaias à redenção: ex-Santos, Lucas Braga é decisivo para o Vitória

Vitória se encontra no Brasileirão

Thiago Carpini em entrevista coletiva pelo Vitória Foto: Walmir Cirne/AGIF

Um discurso que se intensifica cada vez mais nas coletivas de Carpini é em relação à evolução do Vitória como um time. Neste Brasileirão esse crescimento começou a se materializar em resultados, e Thiago Carpini atribui a melhora ao entendimento do time a respeito da competição e das qualidades e limitações de cada adversário.

continua após a publicidade

- Acho que a gente tem encontrado um caminho. É claro que existem os deslizes, os tropeços, as derrotas, mas temos convicção naquilo que está sendo proposto. Esse nível de intensidade, de entrega, de competitividade é o que se espera. Acho que foi um comportamento adotado desde a nossa retomada no ano passado - iniciou.

- Então, é preciso valorizar muito: um adversário que daqui a um mês estará no Mundial, fora de casa, no Maracanã. O Atlético Mineiro, da mesma maneira, um adversário dificílimo, de muita capacidade individual e coletiva. E a vitória dentro de casa contra o Fortaleza. É um recorte importante. Já são, contando o jogo da Argentina, quatro jogos com uma logística pesada, com adversários de altíssimo nível, e a gente conseguindo sempre buscar os pontos necessários para a nossa caminhada. É só o começo ainda, mas estamos muito otimistas com o que está sendo construído, e cientes também das evoluções que são necessárias - completou Carpini após o empate entre Vitória e Fluminense.

A chance de dar sequência à boa fase será às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Vitória recebe o Cerro Largo, no Barradão, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.