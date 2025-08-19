Depois do empate contra o Juventude no último sábado, o Vitória se reapresentou nesta terça-feira em busca de uma virada de chave no Campeonato Brasileiro. Para isso, é importante esvaziar o departamento médico para ter o máximo de peças possíveis no jogo contra o líder Flamengo, marcado para as 21h da próxima segunda (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada.

O Rubro-Negro inicia a semana com nove atletas no DM. São eles: Jamerson, Kauan Coutinho, Rúben Ismael, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Romarinho.

Matheuzinho - lesão no pé esquerdo;

Claudinho - edema ósseo no pé direito;

Raúl Cáceres - estiramento muscular na posterior da coxa direita;

Baralhas - sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis;

Jamerson - fratura do tornozelo direito;

Kauan - fratura do tornozelo esquerdo;

Rúben Ismael - trauma no joelho esquerdo;

Willian Oliveira - condropatia patelofemoral do joelho esquerdo;

Romarinho - lesão na panturrilha.

Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael, inclusive, passaram por cirurgia e devem ter um tempo de recuperação estendido.

Fora os lesionados, o Vitória ainda vai ter o desfalque de Neris, que foi expulso contra o Juventude. Por outro lado, Zé Marcos e Ronald voltam de suspensão.

Como foi o treino do Vitória?

Osvaldo conduz a bola em treino do Vitória antes de enfrentar o Flamengo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois de atividades na academia e aquecimento pré-treino, a comissão técnica comandou uma atividade de troca de passes e finalizou o dia com treinos táticos. O Vitória segue a preparação para o jogo contra o Flamengo na tarde desta quarta-feira.

Vale destacar que o Vitória entrou na zona de rebaixamento depois da 20ª rodada do Brasileirão. Com 19 pontos em 20 jogos, o Leão tem 24 pontos a menos que o Rubro-Negro carioca, líder isolado do campeonato com 43.

