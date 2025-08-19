Cheio de desfalques, Vitória inicia preparação para enfrentar o Flamengo
Rubro-Negro baiano entra em campo na próxima segunda-feira
Depois do empate contra o Juventude no último sábado, o Vitória se reapresentou nesta terça-feira em busca de uma virada de chave no Campeonato Brasileiro. Para isso, é importante esvaziar o departamento médico para ter o máximo de peças possíveis no jogo contra o líder Flamengo, marcado para as 21h da próxima segunda (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada.
O Rubro-Negro inicia a semana com nove atletas no DM. São eles: Jamerson, Kauan Coutinho, Rúben Ismael, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Romarinho.
- Matheuzinho - lesão no pé esquerdo;
- Claudinho - edema ósseo no pé direito;
- Raúl Cáceres - estiramento muscular na posterior da coxa direita;
- Baralhas - sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis;
- Jamerson - fratura do tornozelo direito;
- Kauan - fratura do tornozelo esquerdo;
- Rúben Ismael - trauma no joelho esquerdo;
- Willian Oliveira - condropatia patelofemoral do joelho esquerdo;
- Romarinho - lesão na panturrilha.
Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael, inclusive, passaram por cirurgia e devem ter um tempo de recuperação estendido.
Fora os lesionados, o Vitória ainda vai ter o desfalque de Neris, que foi expulso contra o Juventude. Por outro lado, Zé Marcos e Ronald voltam de suspensão.
Como foi o treino do Vitória?
Depois de atividades na academia e aquecimento pré-treino, a comissão técnica comandou uma atividade de troca de passes e finalizou o dia com treinos táticos. O Vitória segue a preparação para o jogo contra o Flamengo na tarde desta quarta-feira.
Vale destacar que o Vitória entrou na zona de rebaixamento depois da 20ª rodada do Brasileirão. Com 19 pontos em 20 jogos, o Leão tem 24 pontos a menos que o Rubro-Negro carioca, líder isolado do campeonato com 43.
