O Vitória segue os trabalhos nesta quarta-feira em preparação para enfrentar o Flamengo, às 21h da próxima segunda (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O elenco se reapresenta às 15h desta quarta e segue essa rotina até sábado. No domingo, a equipe treina pela manhã e viaja à tarde para o Rio de Janeiro.

Carille comanda treino do Vitória na Toca do Leão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Sub-20

O time sub-20 do Vitória enfrenta o Americano-MA às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste da categoria. O Leão lidera o Grupo D com quatro pontos, um a mais que o vice-líder Sport.

Os portões do Barradão estarão abertos, e o público pode entrar mediante a doação de um quilo de alimento.

Time feminino

A Leoas seguem, nesta quarta, os treinamentos de olho na estreia do Campeonato Baiano, marcada para as 15h deste sábado (horário de Brasília) contra o Atlético de Alagoinhas, no CT do Barradão.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (data e horário a definir) - 25ª rodada do Brasileirão.

