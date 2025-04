Assista à íntegra da coletiva de Thiago Carpini, treinador do Vitória

O Vitória empatou com o Fluminense por 1 a 1 na noite deste domingo, no Maracanã, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. O resultado passou muito por Thiago Carpini, que deu uma chance a Lucas Braga no segundo tempo e viu o jogador ser decisivo para o Leão ao marcar já no minuto 44 da etapa final.

Após o resultado, Carpini destacou, em entrevista coletiva, que nunca desiste de ninguém no Vitória, em referência às críticas de torcedores direcionadas a Lucas Braga por conta das últimas atuações do atleta, e comemorou a volta por cima do atacante.

Além disso, o treinador também avaliou a evolução do Vitória na competição disse que o time está "encontrando o caminho". Assista à íntegra da entrevista coletiva de Thiago Carpini no vídeo acima.

O próximo compromisso do Vitória está marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando a equipe recebe o Cerro Largo, no Barradão, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Thiago Carpini comanda o Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VITÓRIA

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 20 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

⚽ Gols: Germán Cano (39/1T); Lucas Braga (44/2T)

🟨 Cartões amarelos: Claudinho (VIT)

🏟️ Público presente: 29.065

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Fabrini Bevilaqua Costa

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli (Thiago Santos) e Ganso (Nonato); Canobbio (Serna), Arias e Cano (Everaldo).

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Ronald), Baralhas, Matheuzinho; Erick (Osvaldo), Gustavo Mosquito (Fabrício) e Janderson (Lucas Braga).