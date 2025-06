O atacante Janderson é mais um a deixar o Vitória nesta reformulação vivida pelo clube. Artilheiro do Rubro-Negro na temporada, com oito gols, o camisa 39 tem como destino o Göztepe, time da primeira divisão da Turquia. A transferência custou R$ 9,5 milhões ao clube turco, e o atleta já viajou para se juntar à nova equipe.

O Lance! apurou que o Vitória queria receber R$ 10 milhões pelo atacante, mas o Göztepe "bateu o pé" e ofereceu R$ 9,5 milhões. Para chegar nesses valores, o próprio Janderson abriu mão das luvas - adicional pago a um jogador no momento da assinatura do contrato - para fechar o negócio, que será dividido em duas parcelas, a pedido do Rubro-Negro baiano.

Trajetória de Janderson no Vitória

Janderson, a caminho de equipe da Turquia, comemora gol pelo Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O atacante chegou ao Vitória em abril do ano passado e ficou na sombra de Alerrandro na maior parte da temporada. Ainda assim, ele era importante peça no esquema de Thiago Carpini, seja pelas pontas ou centralizado.

Já em 2025, Janderson começou o ano de forma avassaldora e, mesmo sem marcar há quase dois meses, segue como artilheiro do time na temporada, com oito gols, fruto de um início exemplar no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Ao todo, o atleta somou 63 jogos, 11 gols e quatro assistências pelo Leão.

Agenda do Leão

Depois da novela entre Janderson, Vitória e Göztepe, da Turquia, o Rubro-Negro entra de férias, por conta da parada para o Mundial de Clubes, e se reapresenta no dia 27 de junho já para a reta final da temporada. O próximo jogo do Vitória pelo Brasileirão será no início de julho, contra o Internacional, no Beira-Rio. Até lá, a diretoria pretende seguir em reformulação, liberar outros jogadores e anunciar novas peças.