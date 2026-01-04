menu hamburguer
Vitória

Vitória se reapresenta de olho na estreia do Brasileirão

Rubro-Negro enfrenta o Remo na primeira rodada da Série A

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 04/01/2026
06:00
Reapresentação do Vitória aconteceu neste sábado (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
  Matéria
  Mais Notícias

A temporada do Vitória começou oficialmente na tarde deste sábado. Os atletas do time principal pisaram na Toca do Leão pela primeira vez em 2026 já de olho na estreia da equipe no Brasileirão, no dia 28 ou 29 janeiro, contra o Remo, no Barradão.

Os atletas fizeram apenas testes físicos e exames médicos neste primeiro dia, sem atividades no campo. Em vídeo divulgado pelo Vitória, é possível ver Jamerson, Baralhas e Erick, que renovaram vínculo com o Rubro-Negro, além do lateral-direito Mateusinho e do volante Caíque Gonçalves, ambos contratados como novos reforços para esta temporada.

Jogadores que estavam emprestados como o volante José Breno, os atacantes Lawan e Luís Miguel e o goleiro Gabriel também estavam na Toca do Leão - os três primeiros vão disputar o Campeonato Baiano. Neste ano, o Vitória vai jogar quatro competições: Baianão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.

Confira as metas do time:

  • Campeonato Baiano: campeão baiano;
  • Copa do Nordeste: chega até semifinal;
  • Copa do Brasil: oitavas de final;
  • Campeonato Brasileiro: 15º lugar.
Matheuzinho faz exames em reapresentação do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Matheuzinho faz exames em reapresentação do Vitória; equipe estreia no Brasileirão contra o Remo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Estreia do Vitória em 2026

Vale lembrar que o Vitória já estreia na temporada a partir das 16h do próximo sábado (horário de Brasília), quando enfrente o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Mas o Leão deve entrar em campo com um time alternativo e sob o comando do auxiliar técnico Rodrigo Chagas, já que o elenco principal estará focado no Brasileirão.

O elenco que vai jogar o Baianão começou os trabalhos no dia 26 de dezembro. Confira abaixo a relação desses atletas:

Goleiros: Yuri Sena e Ezequiel;
Laterais: Paulo e Felipe Vieira;
Zagueiros: Kauan e Edenílson;
Meio-campistas: Zé Breno, Wendell, Lohan e Pablo;
Atacantes: Felipe Cardoso, Luis Miguel e Lawan.

