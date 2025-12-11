menu hamburguer
Vitória

Contratações do Vitória: veja quem fica e quem sai do time em 2026

Confira as movimentações do Rubro-Negro no mercado para a temporada 2026

Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 11/12/2025
11:47
Jogadores do Vitória reunidos antes da partida contra o Cruzeiro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Jogadores do Vitória reunidos antes da partida contra o Cruzeiro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
De olho em 2026, o Vitória já se movimenta no mercado de transferências para repor algumas saídas e melhorar o elenco em busca de mais tranquilidade na próxima temporada. Por isso, o Lance! lista abaixo tudo o que você precisa saber sobre a situação dos atletas no elenco rubro-negro. Esta matéria está em constante atualização.

Vale lembrar que o Vitória estreia no dia 10 ou 11 de janeiro em jogo contra o Atlético de Alagoinhas, válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano, no Barradão. O Leão também disputa a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em 2026.

Contratações do Vitória

  • Ainda nenhuma oficializada

Quem renova?

Lucas Halter em treino preparatório do Vitória antes da partida contra o Grêmio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Lucas Halter em treino preparatório do Vitória antes da partida contra o Grêmio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória ainda não confirmou nenhuma renovação dos atletas do atual elenco, mas o presidente Fábio Mota já demonstrou interesse em manter peças-chave da equipe que estão na reta final do contrato de empréstimo, como o goleiro Thiago Couto, o zagueiro Lucas Halter, os laterais Ramon e Jamerson, o meia Baralhas e o atacante Erick.

Jogadores com contrato até dezembro de 2025:

JogadorPosiçãoClube ao qual pertenceTipo de contrato

Thiago Couto

Goleiro

Sport

Empréstimo

Lucas Halter

Zagueiro

Botafogo

Empréstimo

Raúl Cáceres

Lateral-direito

Vitória

Definitivo

Jamerson

Lateral-esquerdo

Coritiba

Empréstimo

Ramon

Lateral-esquerdo

Internacional

Empréstimo

Maykon Jesus

Lateral-esquerdo

Atlético-MG

Empréstimo

Ricardo Ryller

Volante

Vitória

Definitivo

Willian Oliveira

Volante

Vitória

Definitivo

Gabriel Baralhas

Volante

Atlético-GO

Empréstimo

Osvaldo

Atacante

Vitória

Definitivo

Carlinhos

Atacante

Vitória

Definitivo

Erick

Atacante

São Paulo

Empréstimo

Saídas

Raúl Cáceres em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Raúl Cáceres em treino do Vitória; clube está de olho em contratações para a posição (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Neste momento, três jogadores têm saída confirmada do Vitória, de acordo com Fábio Mota: Carlinhos, Willian Oliveira e Raúl Cáceres, esses dois últimos por motivos pessoais.

JogadorPosiçãoContrato com o VitóriaDestino

Raúl Cáceres

Lateral-direito

Até dezembro de 2025

Olímpia (PAR)

Willian Oliveira

Volante

Até dezembro de 2025

Ainda não divulgado

Carlinhos

Atacante

Até dezembro de 2025

Ainda não divulgado

Os emprestados

Léo Naldi em ação contra o Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Léo Naldi em ação contra o Palmeiras, pelo Brasileirão; Vitória não confirmou retorno do atleta e busca contratações para a posição (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Outra incógnita é em relação aos atletas emprestados, já que alguns podem seguir nos atuais clubes, enquanto outros retornam à Toca do Leão depois de encerrarem o contrato de empréstimo que vai até dezembro de 2025. A tendência é que eles sejam testados nas rodadas iniciais do Campeonato Baiano.

JogadorPosiçãoClube ao qual está emprestadoContrato com o Vitória

Gabriel

Goleiro

Sport

Dezembro 2028

Willean Lepo

Lateral-direito

Goiás

Dezembro 2026

Felipe Vieira

Lateral-esquerdo

Chapecoense

Dezembro 2027

Marco Antônio

Zagueiro

Londrina

Dezembro 2025

João Pedro

Volante

Kyoto Sanga (JAP)

Dezembro 2026

Dionísio

Volante

Confiança

Dezembro 2025

Léo Naldi

Volante

Criciúma

Dezembro 2027

José Breno

Volante

Londrina

Dezembro 2026

Felipe Machado

Meia

Coritiba

Dezembro 2026

Wellington Rato

Meia

Goiás

Dezembro 2027

Pablo

Meia

Guarani

Dezembro 2027

Dudu Miraíma

Meia

São Bernardo

Agosto 2026

Luís Miguel

Atacante

Chapecoense

Junho 2027

Lawan

Atacante

Confiança

Dezembro 2027

➡️Veja artilheiro, garçom e números do Vitória na temporada 2025

Jogadores do Vitória com contrato para 2026

JogadorPosiçãoContrato

Lucas Arcanjo

Goleiro

Dezembro 2028

Yuri Sena

Goleiro

Dezembro 2026

Alexandre Fintelman

Goleiro

Dezembro 2027

Camutanga

Zagueiro

Dezembro 2026

Zé Marcos

Zagueiro

Dezembro 2027

Edu

Zagueiro

Dezembro 2028

Neris

Zagueiro

Dezembro 2026

Claudinho

Lateral-direito

Dezembro 2027

Ronald

Volante

Julho 2028

Pepê

Volante

Dezembro 2027

Dudu

Volante

Dezembro 2026

Rúben Ismael

Volante

Dezembro 2028

Rúben Rodrigues

Meia

Junho 2027

Matheuzinho

Meia

Dezembro 2028

Felipe Cardoso

Meia

Dezembro 2026

Cantalapiedra

Atacante

Junho 2027

Lucas Braga

Atacante

Dezembro 2027

Fabri

Atacante

Dezembro 2026

Renzo López

Atacante

Julho 2026

Kike Saverio

Atacante

Junho 2026

Renato Kayzer

Atacante

Março 2027

