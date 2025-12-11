Contratações do Vitória: veja quem fica e quem sai do time em 2026
Confira as movimentações do Rubro-Negro no mercado para a temporada 2026
De olho em 2026, o Vitória já se movimenta no mercado de transferências para repor algumas saídas e melhorar o elenco em busca de mais tranquilidade na próxima temporada. Por isso, o Lance! lista abaixo tudo o que você precisa saber sobre a situação dos atletas no elenco rubro-negro. Esta matéria está em constante atualização.
Vale lembrar que o Vitória estreia no dia 10 ou 11 de janeiro em jogo contra o Atlético de Alagoinhas, válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano, no Barradão. O Leão também disputa a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em 2026.
Contratações do Vitória
- Ainda nenhuma oficializada
Quem renova?
O Vitória ainda não confirmou nenhuma renovação dos atletas do atual elenco, mas o presidente Fábio Mota já demonstrou interesse em manter peças-chave da equipe que estão na reta final do contrato de empréstimo, como o goleiro Thiago Couto, o zagueiro Lucas Halter, os laterais Ramon e Jamerson, o meia Baralhas e o atacante Erick.
Jogadores com contrato até dezembro de 2025:
|Jogador
|Posição
|Clube ao qual pertence
|Tipo de contrato
Thiago Couto
Goleiro
Sport
Empréstimo
Lucas Halter
Zagueiro
Botafogo
Empréstimo
Raúl Cáceres
Lateral-direito
Vitória
Definitivo
Jamerson
Lateral-esquerdo
Coritiba
Empréstimo
Ramon
Lateral-esquerdo
Internacional
Empréstimo
Maykon Jesus
Lateral-esquerdo
Atlético-MG
Empréstimo
Ricardo Ryller
Volante
Vitória
Definitivo
Willian Oliveira
Volante
Vitória
Definitivo
Gabriel Baralhas
Volante
Atlético-GO
Empréstimo
Osvaldo
Atacante
Vitória
Definitivo
Carlinhos
Atacante
Vitória
Definitivo
Erick
Atacante
São Paulo
Empréstimo
Saídas
Neste momento, três jogadores têm saída confirmada do Vitória, de acordo com Fábio Mota: Carlinhos, Willian Oliveira e Raúl Cáceres, esses dois últimos por motivos pessoais.
|Jogador
|Posição
|Contrato com o Vitória
|Destino
Raúl Cáceres
Lateral-direito
Até dezembro de 2025
Olímpia (PAR)
Willian Oliveira
Volante
Até dezembro de 2025
Ainda não divulgado
Carlinhos
Atacante
Até dezembro de 2025
Ainda não divulgado
Os emprestados
Outra incógnita é em relação aos atletas emprestados, já que alguns podem seguir nos atuais clubes, enquanto outros retornam à Toca do Leão depois de encerrarem o contrato de empréstimo que vai até dezembro de 2025. A tendência é que eles sejam testados nas rodadas iniciais do Campeonato Baiano.
|Jogador
|Posição
|Clube ao qual está emprestado
|Contrato com o Vitória
Gabriel
Goleiro
Sport
Dezembro 2028
Willean Lepo
Lateral-direito
Goiás
Dezembro 2026
Felipe Vieira
Lateral-esquerdo
Chapecoense
Dezembro 2027
Marco Antônio
Zagueiro
Londrina
Dezembro 2025
João Pedro
Volante
Kyoto Sanga (JAP)
Dezembro 2026
Dionísio
Volante
Confiança
Dezembro 2025
Léo Naldi
Volante
Criciúma
Dezembro 2027
José Breno
Volante
Londrina
Dezembro 2026
Felipe Machado
Meia
Coritiba
Dezembro 2026
Wellington Rato
Meia
Goiás
Dezembro 2027
Pablo
Meia
Guarani
Dezembro 2027
Dudu Miraíma
Meia
São Bernardo
Agosto 2026
Luís Miguel
Atacante
Chapecoense
Junho 2027
Lawan
Atacante
Confiança
Dezembro 2027
Jogadores do Vitória com contrato para 2026
|Jogador
|Posição
|Contrato
Lucas Arcanjo
Goleiro
Dezembro 2028
Yuri Sena
Goleiro
Dezembro 2026
Alexandre Fintelman
Goleiro
Dezembro 2027
Camutanga
Zagueiro
Dezembro 2026
Zé Marcos
Zagueiro
Dezembro 2027
Edu
Zagueiro
Dezembro 2028
Neris
Zagueiro
Dezembro 2026
Claudinho
Lateral-direito
Dezembro 2027
Ronald
Volante
Julho 2028
Pepê
Volante
Dezembro 2027
Dudu
Volante
Dezembro 2026
Rúben Ismael
Volante
Dezembro 2028
Rúben Rodrigues
Meia
Junho 2027
Matheuzinho
Meia
Dezembro 2028
Felipe Cardoso
Meia
Dezembro 2026
Cantalapiedra
Atacante
Junho 2027
Lucas Braga
Atacante
Dezembro 2027
Fabri
Atacante
Dezembro 2026
Renzo López
Atacante
Julho 2026
Kike Saverio
Atacante
Junho 2026
Renato Kayzer
Atacante
Março 2027
