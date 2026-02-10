Gol em Vitória x Flamengo choca torcedores: 'Que pintura'

O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Vitória, desta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia Erick Pulgar foi o responsável por abrir o placar da partida com um golaço.

continua após a publicidade

➡️ Bap detalha processo de renovação com Filipe Luís e cita Klopp como possibilidade no Flamengo

O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Tudo começou na ponta esquerda, nos pés de Everton Cebolinha. O ponta carregou a bola para o meio e tocou para Pulgar, que dominou e finalizou de fora da área.

Em um arremate preciso, a finalização do chileno parou na gaveta do goleiro Gabriel, que não teve chances de defesa no lance. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo foram à loucura com o gol do volante. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas