Gol em Vitória x Flamengo choca torcedores: 'Que pintura'

Clube carioca saiu na frente do placar em confronto pelo Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/02/2026
22:00
Elenco do Flamengo comemora gol de Erick Pulgar em Vitória x Flamengo (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Gazetta Press)
O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Vitória, desta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia Erick Pulgar foi o responsável por abrir o placar da partida com um golaço.

➡️ Bap detalha processo de renovação com Filipe Luís e cita Klopp como possibilidade no Flamengo

O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Tudo começou na ponta esquerda, nos pés de Everton Cebolinha. O ponta carregou a bola para o meio e tocou para Pulgar, que dominou e finalizou de fora da área.

Em um arremate preciso, a finalização do chileno parou na gaveta do goleiro Gabriel, que não teve chances de defesa no lance. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo foram à loucura com o gol do volante. Veja a repercussão abaixo:

