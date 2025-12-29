O Vitória se reapresentou oficialmente no dia 26 de dezembro de olho no Campeonato Baiano. Mas essa primeira atividade depois do Natal teve caras novas no elenco, já que o clube planeja usar um time alternativo durante o estadual. Por isso, grande parte dos atletas que terminaram o ano no time de Jair Ventura não apareceram e só retornam no dia 3 de janeiro.

Esse planejamento foi feito justamente para equilibrar o time entre as diversas competições em disputa, já que o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro, ainda durante o Baianão. O Vitória estreia contra o Remo, no Barradão.

Assim, o estadual deve servir como um "laboratório" para o clube, que vai testar tantos os atletas formados na base - principalmente os do sub-20 -, quanto aqueles que tiveram pouco espaço ao longo de 2025. O próprio Carlos Amadeu, Gerente de Futebol de Base do Vitória, detalhou como vai funcionar a divisão.

— Estamos cedendo, inicialmente, cerca de dez atletas ao profissional para a disputa do Campeonato Baiano. Entre eles, posso citar Edenilson, Luis Miguel, Lawan, Kauan, Paulo Roberto, Lohan, além de Cabrobó, Faísca e Marcos Vinícius. São atletas que têm idade para disputar a Copinha, mas estarão a serviço do profissional — explicou Amadeu.

Os jogadores do Vitória que vão para o Baianão

Kauan no aquecimento antes de Vitória e Jacobina, pelo Baianão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Alguns dos atletas citados acima são conhecidos da torcida por terem entrado em algum momento no time profissional ou por simplesmente aparecerem entre os relacionados. Por outro lado, parte deles vão receber a primeira oportunidade no time principal. Por isso, o Lance! separou destaques que merecem a atenção do torcedor neste início de temporada.

Antes, vale lembrar que apenas três jogadores formados na base do Vitória entraram em campo pelo time profissional no Campeonato Brasileiro deste ano: Lucas Ancanjo (goleiro), Paulo Roberto (lateral-direito) e Wendell (meia).

Edenílson, Kauan e Paulo Roberto, por exemplo, foram presenças constantes nas listas de relacionados ao longo da temporada, mas só Paulo Roberto, lateral de 19 anos, de fato jogou na Série A, nas partidas contra Corinthians e Atlético-MG, ambas pelo segundo turno. Já Edenílson e Kauan (que passou por uma cirurgia que o tirou de grande parte da temporada) foram mais ativos no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste.

Por outro lado, Luis Miguel e Lawan estavam emprestados depois de se destacarem nas categorias de base e voltam como jogadores mais "veteranos", com experiências no time profissional desde o ano passado. Por fim, nomes como Cabrobó, Faísca, Lohan e Marcos Vinícius ainda tentam se consolidar como opções para o time principal do Vitória.

O Rubro-Negro estreia na temporada no dia 10 de janeiro, um sábado, quando recebe o Atlético de Alagoinhas às 16h (de Brasília), no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Confira abaixo todos os atletas que se reapresentaram na última sexta-feira:

Goleiros: Yuri Sena e Ezequiel;

Laterais: Paulo e Felipe Vieira;

Zagueiros: Kauan e Edenílson;

Meio-campistas: Zé Breno, Wendell, Lohan e Pablo;

Atacantes: Felipe Cardoso, Luis Miguel e Lawan.