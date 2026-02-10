Torcedores do Flamengo enlouquecem com Rossi: 'Figura paterna'

O goleiro Rossi foi destaque do segundo tempo da partida entre Vitória e Flamengo, desta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Brasileirão. O argentino foi o responsável por defender um pênalti cobrado pelo atacante Renato Kayzer.

continua após a publicidade

➡️ Gol em Vitória x Flamengo choca torcedores: 'Que pintura'

O lance ocorreu aos 18 minutos. A penalidade surgiu de uma falta de Alex Sandro em Nathan Mendes, dentro da área. Renato Kayzer realizou a cobrança com força, mas pecou na precisão. Em uma finalização a meia altura, Rossi precisou apenas acertar o canto para realizar a defesa.

Com isso, o Vitória desperdiçou a chance de empatar o confronto. Naquele momento, o Flamengo vencia a partida por 2 a 1, e a equipe baiana ensaiava uma recuperação. Nas redes sociais, torcedores do rubro-negro carioca enalteceram o goleiro. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Vitória x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo não criou tantas grandes chances no primeiro tempo, mas teve eficiência para ir ao intervalo com dois gols na frente no marcador (com apenas duas finalizações). Aos 14 minutos, Erick Pulgar acertou um chutaço de fora da área, sem chance para o goleiro adversário. Após o gol do time visitante, o Vitória saiu para o jogo, encurralando a equipe carioca. Entretanto, já nos acréscimos, Cebolinha, que recebeu um bonito lançamento de Léo Ortiz, tirou o marcador da jogada e ampliou o placar.

continua após a publicidade

O Vitória voltou para o segundo tempo em outra voltagem. Logo aos seis minutos, Matheuzinho aproveitou sobra em grande jogada de Renato Kayzer e marcou. Dez minutos depois, Alex Sandro derrubou o lateral-direito Nathan Mendes. Imediatamente, Raphael Claus apontou para a marca do pênalti. Kayzer foi para a cobrança, mas parou em Rossi, que defendeu a finalização.

Até a reta final da partida, o Vitória se lançou ao ataque. Entretanto, não conseguiu furar a defesa do Flamengo, que conseguiu segurar o triunfo fora de casa.

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro encara o Botafogo no domingo, às 17h30, pelas quartas de final (jogo único). Já o Vitória encara o Bahia de Feira na próxima quarta-feira.

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável