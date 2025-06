Vitória rescinde com o lateral Hugo, ex-Botafogo

O Vitória anunciou oficialmente a primeira rescisão deste novo período de reformulações no elenco. Na tarde desta terça-feira, o clube divulgou o rompimento amigável de contrato com o lateral-esquerdo Hugo, que estava emprestado pelo Botafogo até o fim o desta temporada.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O jogador foi apresentado no início de janeiro e chegou para disputar vaga com Lucas Esteves, que também já deixou o Vitória e hoje está no Grêmio. Hugo, porém, não encheu os olhos do torcedor nem do técnico Thiago Carpini e ficou o maior período da sua passagem pelo Leão no banco de reservas.

Hugo antes de Vitória e Defensa y Justicia pela Sul-Americana (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ele fez 14 jogos pelo Rubro-Negro, onze como titular, e marcou um gol, contra o Altos, pela primeira fase da Copa do Nordeste. Hugo, inclusive, não foi utilizado em nenhuma partida do Campeonato Brasileiro. O último jogo dele com a camisa vermelha e preta foi no empate entre Vitória e Defensa y Justicia por 1 a 1, no Barradão, pela 4ª rodada da Sul-Americana, em que ele fez a falta que originou o gol de empate adversário.

continua após a publicidade

O atleta chegou do Botafogo após viver um ano mágico, com títulos do Brasileirão e da Libertadores. No Glorioso, porém, ele perdeu espaço com a chegada de Alex Telles e foi para o fim da fila na posição, que ainda tinha Cuiabano e Marçal.

Vitória prepara mais dispensas

Diretor executivo Gustavo Vieira e presidente Fábio Mota na sala de imprensa do Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Em entrevista coletiva no Barradão, na última segunda-feira, o novo diretor executivo do Vitória confirmou o que o presidente Fábio Mota havia dito em pronunciamento anterior e disse que haverá um número significativo de dispensas de atletas, que já começaram a ser viabilizadas pelo clube. A ideia é reformular parte da equipe de olho na volta do Mundial de Clubes para sair da zona das proximidades da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

- A quantidade, número de saídas, não está fechada, mas certamente será proporcional à diferença entre o planejado no começo do ano e os resultados esportivos. Vai ser o número alto porque o Vitória tem a frustração do que foi planejado e também tem 40 dias para trabalhar. Vão acontecer saídas, sim, algumas já estão sendo viabilizadas. Quando forem assinadas vocês ficarão sabendo - disse o dirigente.

Notícias do Leão em alta ⬆️

Em entrevista coletiva de apresentação, o novo diretor não só falou em dispensas, mas considerou o futebol brasileiro e o Vitória como atraentes, ou "sexy", para jogadores sul-americanos. O Leão espera também uma definição sobre as datas da Copa do Nordeste, que está parada há mais de dois meses e pode apertar o calendário dos clubes na reta final da temporada.