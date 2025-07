O Vitória tem um novo reforço entre os relacionados para a partida contra o Botafogo, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Trata-se do meia português Rúben Rodrigues, que pode, finalmente, fazer sua estreia com a camisa rubro-negra.

Rúben viajou normalmente com a delegação e já teve nome publicado no BID. Vale lembrar que ele não estava disponível na partida contra o Internacional por pendências na regularização da documentação, já que ele é europeu e precisa passar por trâmites mais complexos para trabalhar no Brasil.

Novo reforço do Vitória, Rúben Rodrigues tem nome publicado no BID e pode enfrentar o Botafogo (Foto: reprodução)

O atleta de 28 anos chega até junho de 2027 e vai ter sua primeira experiência fora da Europa, já que só atuou por times da Holanda e Inglaterra na carreira. Seu último clube foi o Oxford United, da segunda divisão inglesa.

É provável, até mesmo pelas características apresentadas, que ele jogue ao lado de Matheuzinho ou até substitua o camisa 10 em alguns momentos. Rúben é uma das três contratações que chegaram para reforçar o Vitória no segundo semestre da temporada. Além dele, o atacante uruguaio Renzo López e o goleiro Thiago Couto também reforçam o elenco.

O Rubro-Negro é o atual 17° do Brasileirão, com 11 pontos, mesma quantidade do Santos, primeiro time fora do Z-4.

Com desfalque de dois titulares, o Vitória enfrenta o Botafogo para tentar ganhar respiro na luta contra o rebaixamento. Antes do jogo, o atacante Renzo López foi apresentado oficialmente pelo clube, na última terça-feira. Já o meia Felipe Cardoso, que recebeu apenas uma oportunidade com a camisa vermelha e preta, renovou contrato até 2026.