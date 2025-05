Vitória e Defensa y Justicia fizeram um jogo agitado no Barradão, mas ficaram só no 1 a 1 na noite desta terça-feira, pela 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e seguem sem vencer na competição. O Rubro-Negro abusou de perder chances, falhou na bola parada e agora vai decidir seu futuro fora do país, contra Cerro Largo (URU) e Universidad Católica (EQU).

A equipe de Thiago Carpini chegou a três pontos, assim como o time argentino, e estaciona na 3ª posição do grupo B, enquanto a Universidad Católica lidera com sete pontos e o Cerro Largo vem logo atrás, com quatro.

Ricardo Ryller em Vitória x Defensa y Justicia (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Resultado ruim para Vitória e Defensa y Justicia

O Vitória começou agressivo na partida e empilhou chances nos minutos iniciais, as principais com Osvaldo e Wellington Rato. Logo aos três minutos, o camisa 11 exigiu grande defesa de Bologna em chute colocado, enquanto Rato, logo depois, acertou o travessão em belo chute de fora da área. Mas o Vitória diminuiu um pouco o ritmo e ofereceu oportunidades ao Defensa y Justicia, que quase abriu o placar em jogadas de bola aérea. A mais perigosa delas aos 25 minutos, quando Cannavo acertou a trave após linda defesa de Lucas Arcanjo em cabeceio de Osorio.

O Rubro-Negro, no entanto, seguiu no campo de ataque e foi premiado aos 35 minutos, quando Edu aproveitou o vacilo do goleiro argentino na pequena área após cobrança de falta de Osvaldo e abriu o placar no Barradão. O Leão seguiu em cima e criou nova chance clara aos 43 minutos, em jogada de efeito de Mosquito, que exigiu boa defesa de Bologna.

Edu comemora gol contra o Defensa y Justicia (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória não se acomodou com a vantagem e teve as melhores chances do início do segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Janderson fez boa jogada e serviu Rato, que perdeu um gol na pequena área. Já aos sete, Mosquito perdeu oportunidade cristalina dentro da área. Mas na primeira bola parada do Defensa y Justicia na etapa final, o time argentino conseguiu empatar em cobrança certeira de Gastón Togni, aos nove minutos.

O Vitória martelou no segundo tempo, mas não conseguiu acertar o pé para balançar as redes, enquanto o Defensa y Justicia se segurou atrás e chegou a ameaçar em algumas oportunidades. No fim, tudo igual entre Vitória e Defensa y Justicia, resultado que gerou vaias e gritos de "time sem vergonha" no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X DEFENSA y JUSTICIA

4ª RODADA - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: 06/05/2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

🥅 Gols: Edu, 35'/1ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Edu, Neris, Hugo (Vitória); César Perez (Defensa y Justicia).

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 7.946;

💸 Renda: R$153.965,00

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Neris e Hugo (Jamerson); Ricardo Ryller (Matheuzinho), Ronald e Wellington Rato (Carlinhos); Gustavo Mosquito (Erick), Osvaldo e Fabri (Janderson).

DEFENSA y JUSTICIA (técnico: Tobías Kohan): Bologna; Cannavo, Emanuel Aguilera, Rafael Delgado e Alexis Soto; Kevin Guitiérrez, César Pérez (Larralde) e Lucas González (Schamine); Gastón Togni, Francisco González (Matías Miranda) e Abiel Osorio (Miritello).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Francisco Gilabert (CHI);

🚩 Assistentes: Carlos Poblete e Leslie Vazquez (CHI);

🖥️ VAR: Mathias Riquelme (CHI).