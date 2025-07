O Vitória soube sofrer na noite desta quarta-feira e saiu com um ponto valioso ao empatar por 0 a 0 com o Botafogo no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a segunda partida de Fábio Carille no comando do Rubro-Negro, que viu o ferrolho defensivo desmoronar nos acréscimos do jogo contra o Internacional, no último sábado. Desta vez, a história foi diferente.

Em entrevista depois do apito final, Osvaldo, uma das lideranças da equipe do Vitória, comemorou o empate contra o Botafogo e comentou como o grupo tem recebido as ideias de Carille nesta primeira semana de trabalhos com o novo treinador.

— Conquistamos um ponto importante contra uma grande equipe. Acho que a sensação foi ruim no jogo passado, com o gol sofrido nos acréscimos depois que a gente se comportou bem na partida. Hoje valeu a luta do grupo, a gente tem assimilado muito rápido o que o professor Carille passa para a gente. Somos um grupo de gurerreiros e vamos melhorar na tabela para conquistar nosso objetivo — garantiu o camisa 11 em entrevista à TV Globo.

O Rubro-Negro mais uma vez se comportou de forma defensiva, marca registrada de Carille, e montou um ferrolho para sair ileso contra o Glorioso. Mas parte do resultado se deve a Lucas Arcanjo, que fez, pelo menos, quatro defesas difíceis e garantiu o empate.

Botafogo e Vitória se enfrentaram no Nilton Santos (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Próximo desafio do Vitória

Agora o Vitória tem mais duas sessões de treino antes de enfrentar o Bragantino, um dos melhores times do Brasileirão, às 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 15ª rodada.