Depois da derrota na estreia contra o Internacional, Fábio Carille tem mais um desafio fora de casa. Às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), o Rubro-Negro visita o Botafogo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. A missão fica ainda mais difícil porque o treinador tem os desfalques de dois titulares na equipe.

O primeiro deles é o zagueiro e capitão Lucas Halter, que está emprestado ao Vitória pelo Botafogo. O defensor tem vínculo com o clube carioca até 2027, e uma cláusula no contrato o impede de atuar contra o Glorioso. Com isso, ele deve dar lugar a Edu, que era utilizado regularmente sob o comando de Thiago Carpini.

Vale destacar que o zagueiro Neris se recuperou de lesão muscular e passa por transição. Por outro lado, o jovem defensor Kauan Coutinho e o lateral Jamerson seguem em recuperação de fratura no tornozelo.

O outro desfalque é o volante Baralhas, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ele, inclusive, ganhou a confiança de Carille e foi titular na partida contra o Internacional. Pepê e Ricardo Ryller são opções para substituí-lo.

Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o Botafogo tem: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Ronald, Ricardo Ryller (Pepê) e Matheuzinho; Lucas Braga e Renato Kayzer.

Pendurados do Vitória: Ronald Lopes, Willian Oliveira e Carlinhos.

Como foi o último treino do Vitória?

Treino do Rubro-Negro antes do embarque para o Rio de Janeiro; provável escalação do Vitória contra o Botafogo tem dois desfalques importantes (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo com treino na manhã desta terça-feira, na Toca do Leão. Já de olho nos desafios que vai encontrar no Nilton Santos, a equipe fez trabalhos táticos e de bola parada ofensiva e defensiva no gramado sintético do Barradão.

A delegação rubro-negra embarcou para o Rio de Janeiro no fim da tarde desta terça-feira.

O Vitória confirmou, na tarde desta terça-feira, a renovação de contrato com o meia-atacante Felipe Cardoso. Também nesta terça, foi apresentado oficialmente o uruguaio Renzo López, que já fez sua estreia contra o Internacional. Se o atacante é reforço, o zagueiro Lucas Halter é desfalque contra seu ex-time.