Depois da frustração na derrota para o Inter no último sábado, o técnico Fábio Carille implantou a mesma filosofia defensiva na noite desta quarta-feira, contra o Botafogo, pela 14ª rodada do Brasileirão. A diferença é que o Vitória conseguiu se segurar e saiu do Nilton Santos com 0 a 0 no placar e um ponto importante na luta contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador avaliou o resultado como positivo, mas afirmou que a postura do Vitória não foi a ideal.

— O futebol tem dessas coisas que a gente não consegue controlar. É claro que a nossa atuação contra o Inter foi melhor em relação à de hoje. Lá a gente perdeu, e aqui acabamos somando um ponto — iniciou.

— [A atuação] não agradou a nenhum de nós. Não só a mim, como também aos jogadores. Sabemos que podemos render mais. Por isso falei: vamos comemorar esse ponto, mas com a consciência de que precisamos melhorar. Essa foi a conversa no vestiário. E você via todos balançando a cabeça, confirmando, sabendo que precisamos evoluir. E assim a gente vai: com trabalho, com confiança, e com a comissão técnica abraçando os atletas para que possam render o melhor — alertou Carille depois do jogo entre Vitória e Botafogo.

continua após a publicidade

Carille orienta atletas do Vitória na partida contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vitória já de olho no Bragantino

Depois de duas partidas fora de casa, Fábio Carille vai ter a experiência de comandar o Vitória pela primeira vez dentro do Barradão. Mas a missão não vai ser nada fácil. O Rubro-Negro recebe o Bragantino às 16h deste domingo (horário de Brasília), que está em terceiro no Brasileirão, com 27 pontos, mesma quantidade do líder Flamengo e do vice-líder Cruzeiro.

— Sei o quanto é chato jogar [no Barradão] como visitante, né? Então, estou bastante ansioso, na expectativa de que possamos dar uma resposta com a casa cheia, nos apoiando. Essa não vai ser uma luta só nossa, mas também do torcedor. Com ele do nosso lado, tenho certeza de que a gente se torna muito mais forte.

continua após a publicidade

— Ainda acho que precisamos ficar mais com a bola. Estamos entregando muito fácil para o adversário, e isso nos faz recuar demais. É isso que eu busco, que vou insistir, que vou trabalhar: para sermos mais equilibrados, agredir mais o adversário e tirar o time de trás. Nosso próximo objetivo é o Red Bull, que vem fazendo uma ótima campanha. Precisamos buscar a vitória, mas com muita organização — completou Carille.