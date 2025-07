O Vitória está escalado para enfrentar o Botafogo. A bola rola a partir das 21h30 desta quarta (horário de Brasília) no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Em busca de recuperação no campeonato, o técnico Fábio Carille vai para a sua segunda partida à frente do Rubro-Negro com time similar ao que entrou em campo no último sábado, contra o Internacional.

As únicas mudanças promovidas por Carille foram forçadas, com as entradas de Edu e Ricardo Ryller nas vagas de Lucas Halter e Baralhas, respectivamente, já que ambos não podem jogar.

O zagueiro e capitão Lucas Halter, está emprestado ao Vitória pelo Botafogo. O defensor tem vínculo com o clube carioca até 2027, e uma cláusula no contrato o impede de atuar contra o Glorioso. Com isso, ele dá lugar a Edu.

Vale destacar que o zagueiro Neris se recuperou de lesão muscular e passa por transição. Por outro lado, o jovem defensor Kauan Coutinho e o lateral Jamerson seguem em recuperação de fratura no tornozelo.

O outro desfalque é o volante Baralhas, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ele, inclusive, ganhou a confiança de Carille e foi titular na partida contra o Internacional. Quem assume a vaga no meio-campo é Ricardo Ryller.

A novidade na lista de relacionados foi a presença do meia português Rúben Rodrigues, que teve documentação regularizada e já pode fazer sua estreia com a camisa vermelha e preta.

Os pendurados do Vitória para a partida desta noite são: Ronald, Willian Oliveira e Carlinhos.

Edu treina pelo Vitória em Porto Alegre (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Botafogo

Diante disso, Fábio Carille vai levar a seguinte escalação do Vitória a campo contra o Botafogo: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Ronald, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Lucas Braga e Renato Kayzer.

Já Davide Ancelotti, novo técnico do Glorioso, vai a campo com: John; Vitinho, Kaio, Barboza, Telles; Allan, M. Freitas; Artur, Montoro, Savarino e Arthur Cabral

Botafogo x Vitória

14ª rodada — Campeonato Brasileiro Série A 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Globo (canal aberto) e SporTv (canal fechado)

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Márcio Bezerra Lopes C