Vitória renova com jogador que entrou em campo por 23 minutos

Mesmo com pouco espaço no elenco, o meia-atacante Felipe Cardoso renova com o Vitória. Destaque no Campeonato Baiano desta temporada, o jogador estava no clube por empréstimo e assinou em definitivo até o final de 2026. Ele atuou em apenas uma partida sob o comando de Thiago Carpini, mas pode ganhar novo fôlego com a chegada de Carille.

O atleta de 22 anos entrou em campo no confronto contra o Moto Club, pela sétima e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, com o Vitória já classificado. As equipes empataram por 1 a 1 em São Luis, e Felipe Cardoso participou de 23 minutos daquele confronto.

Felipe Cardoso na partida contra o Moto Club (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois desse jogo, ele não recebeu mais oportunidades e era raramente relacionado. Além da partida contra o Moto Club, ele esteve junto com o grupo nos confrontos diante do Atlético de Alagoinhas, Juventude, Universidad Católica, Corinthians e Cruzeiro.

Em entrevista coletiva depois da derrota para o Santos, no Barradão, pela décima rodada da Série A, Thiago Carpini explicou a situação do jogador.

— Nós observamos o Felipe, eu também participei do processo de monitoramento do estadual. Ele é um jovem talento em formação, mas um atleta que talvez tenha se assustado um pouco quando chegou no Vitória. Ele não performou aqui o que vinha fazendo no Atlético de Alagoinhas. Ele ainda não foi aquilo que a gente imaginava. É um jovem a ser desenvolvido, tem suas qualidades. Mas eu estou no dia a dia e sei que o que vai resolver nossos problemas não é o Felipe — detalhou.

Mas, com a saída de Thiago Carpini e a chegada de Fábio Carille, é possível que o atleta ganhe mais oportunidades de jogo.

Trajetória de Felipe Cardoso

Felipe Cardoso recebe premiações do Campeonato Baiano (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Felipe começou a carreira no Santos e depois foi para o Flamengo, onde participou de jogos da equipe sub-17 e era visto como jogador promissor. Ele, inclusive, foi um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu. Depois ele ainda passou por Red Bull Bragantino, Ibrachina, Santa Cruz e Metropolitano, antes de chegar ao Atlético de Alagoinhas para a disputa do Campeonato Baiano desta temporada.

No Carcará, Felipe Cardoso fez bonito e ajudou a equipe na campanha de recuperação até chegar às semifinais do estadual. Com quatro gols e duas assistências, ele foi eleito revelação do torneio e chamou a atenção do Vitória, que acertou o empréstimo do jogador com expectativas que acabaram não correspondidas até então.

*Errata: a matéria foi publicada inicialmente como rescisão, assim como constava no BID. Mas o Vitória anunciou a renovação com o atleta.