Depois do empate contra o Botafogo no Nilton Santos, o Vitória volta para Salvador ao meio-dia desta quinta e só inicia preparação para enfrentar o Bragantino na sexta-feira.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

De folga nesta quinta, o Rubro-Negro trabalha na sexta e no sábado antes de encarar o Massa Bruta às 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 15ª rodada da Série A.

Jogadores do Vitória em viagem (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

+ Carille valoriza ponto, mas reprova atuação do Vitória contra o Botafogo: ‘Não agradou’

Programação

SEXTA-FEIRA

⚽ Apresentação e treino no CT do Barradão - 8h30;

SÁBADO

⚽️ Apresentação e treino - 8h30;

🎥 Coletiva virtual pré-jogo - pós treino (jogador ainda não confirmado);

DOMINGO

⚽️ Jogo - Vitória x Red Bull Bragantino;

🏟️ Barradão - 16h - Brasileirão - 15ª rodada.

Futebol feminino

Depois da dolorida eliminação na Série A2 no jogo do acesso contra o Atlético-MG, o time feminino do Vitória segue os treinos na Toca de Leão em preparação para enfrentar o Mixto (MT), às 20h do dia 6 de agosto (horário de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão; Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (data e horário a definir) - 19ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Osvaldo avalia Carille no Vitória após empate com Botafogo: ‘Assimilamos rápido’

➡️Carille valoriza ponto, mas reprova atuação do Vitória contra o Botafogo: ‘Não agradou’

➡️Vitória renova com jogador que entrou em campo por 23 minutos