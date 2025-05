O Vitória já tem um novo executivo de futebol para comandar a reformulação da equipe. Trata-se de Gustavo Vieira de Oliveira, filho do ex-jogador e ídolo do Corinthians Sócrates e sobrinho de Raí, ex-São Paulo. Com experiências em clubes como São Paulo e Santos, ele será apresentado oficialmente nesta segunda-feira, no Barradão.

Gustavo já foi apresentado ao elenco e vai acompanhar a partida entre Corinthians e Vitória, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.

Estou muito motivado e feliz em ser convocado para esse desafio. Defender as cores do Vitória é uma honra para qualquer profissional do futebol. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho que atenderá às expectativas da Nação Rubro-Negra". Gustavo Vieira

Em entrevista coletiva na última sexta-feira, o presidente do Vitória, Fábio Mota, avisou que o clube estava encaminhado com um novo diretor executivo de futebol, mas não citou nomes. Gustavo chega para substituir Manoel Tanajura Neto, que retorna ao cargo de gerente de futebol. O novo profissional vai comandar a reformulação do time durante a parada para o Mundial de Clubes da Fifa, que, segundo Mota, deve ter despensas e chegadas de novos atletas.

- A reapresentação é no dia 27 de junho. Pode ter certeza que o Vitória vai se reapresentar com muitas caras novas, e muitos dos que estão hoje não estarão na reapresentação. Temos que fazer as contratações, e os atletas só se reapresentarão no dia 27. Não adianta ânsia e agonia, temos que focar nas duas partidas por fazer antes da paralisação - projetou o presidente.

Quem é o novo executivo de futebol do Vitória?

Gustavo Vieira ao lado do tio Raí em premiação da Bola de Ouro (Foto: Redes Sociais)

Gustavo Cecílio Vieira de Oliveira tem 47 anos e vive o futebol desde o berço. Filho de Sócrates, ex-jogador da seleção brasileira, com atuações nas Copas de 1982 e 1986, e ídolo do Corinthians, Gustavo já jogou na base do São Paulo, integrou a delegação da seleção brasileira nos Jogos Mundiais Universitários de Palma de Mallorca, em 1999, e chegou a atuar como profissional na Portuguesa, mas largou os gramados e preferiu seguir a carreira acadêmica. Ele também é sobrinho de Raí, ídolo do São Paulo.

continua após a publicidade

Gustavo Vieira com a delegação brasileira nos jogos de Mallorca (Foto: Redes Sociais)

Gustavo Vieira é advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - USP/SP, com especialização em Gestão do Esporte pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/SP.

O atual dirigente do Vitória já foi diretor executivo de futebol do São Paulo, em 2013, e também exerceu a função no Santos, em 2018, mas o trabalho no Peixe durou apenas dois meses em razão dos atritos com o então presidente José Carlos Peres.