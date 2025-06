O Vitória continua a preparação para as quartas de final da Copa do Nordeste com treino em dois turnos nesta segunda-feira, no CT Manoel Pontes Tanajura.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

De olho na partida contra o Confiança, marcada para às 21h30 do dia 9 de julho (horário de Brasília), o elenco se apresenta às 8h desta segunda para trabalhos físicos no período da manhã. Já às 15h, os atletas voltam às atividades, desta vez voltadas às partes técnica e tática.

Apresentação de Rúben Rodrigues

Rúben Rodrigues posa para fotos no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Às 14h desta segunda-feira (horário de Brasília) o meia português Rúben Rodrigues, de 28 anos, será apresentado oficialmente no Barradão em coletiva de imprensa, que terá a presença do Lance!. O atleta estava no Oxford United, da segunda divisão da Inglaterra, e fechou com o Vitória até junho de 2027.

continua após a publicidade

+ Entenda por que o Vitória contratou o português Rúben Rodrigues

Departamento médico

O lateral Jamerson e o zagueiro Kauan se recuperam de cirurgias no tornozelo e estão afastados dos treinamentos. Já o zagueiro Neris, em tratamento após lesão muscular, está liberado para fazer exercícios restritos no campo sob supervisão dos fisioterapeutas.

Próximos jogos do Vitória

Vitória x Confiança (21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste; Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Botafogo x Vitória (21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

(21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão; Vitória x Bragantino (18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão;

Leia mais notícias do Vitória

➡️Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 29/6/2025

➡️Entenda por que o Vitória contratou o português Rúben Rodrigues

➡️Joias do Lance!: Kauan simboliza retomada da ‘Fábrica de Talentos’ do Vitória