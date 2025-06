O lateral Jamerson já passou por cirurgia depois de sofrer fratura e romper ligamentos do tornozelo no empate sem gols contra o Cruzeiro na última quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Brasileirão. Agora o atleta inicia o processo de recuperação, que pode durar até seis meses.

Jamerson sente dores após sofrer fratura na partida entre Vitória e Cruzeiro (Foto: reprodução / Premiere)

Em vídeo de esclarecimento sobre o quadro do lateral, o médico do Vitória, Dr. Marcelo Cortes, explicou que o longo tempo de recuperação é fruto da ruptura do ligamento interno do tornozelo, já que a fratura em si cicatriza em cerca de seis semanas.

- Infelizmente ele teve uma fratura no tornozelo direito, que foi prontamente colocado no lugar pelo médico de campo. Imediatamente ele foi levado para o Hospital São Rafael, onde identificamos que havia uma fratura do osso lateral do tornozelo, além de ruptura completa do ligamento interno do tornozelo e da ligação entre a tíbia e a fíbula. O tratamento indicado foi o tratamento cirúrgico, que é mandatório para esse tipo de lesão. No tratamento cirúrgico, realizado na última quinta, entre 23h30 e 00h, foi realizada a fixação da fíbula, com placa e parafusos, e reconstrução dos ligamentos. Ele deve receber alta ainda hoje [sexta-feira], com uma imobilização no tornozelo - explicou o médico.

A fratura cicatriza em cerca de seis semanas, enquanto a ruptura ligamentar demora em torno de quatro meses para ter um cicatrização forte. A recuperação dele gira em torno de quatro a seis meses para que volte a jogar. O problema é o ligamento, que precisa de um tempo maior para recuperação". Marcelo Cortes

Marcelo Cortes, médico do Vitória (Foto: reprodução)

Jamerson publica nota

O lateral-esquerdo fez um post nas redes sociais nesta sexta-feira e disse que o procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso. Jamerson, porém, desabafou sobre o momento de tristeza e disse que vivia o melhor momento da carreira [leia abaixo a mensagem na íntegra].

Passando aqui pra dividir com vocês um momento difícil da minha caminhada. Na noite de ontem [quinta-feira], logo após a partida, precisei passar por um procedimento cirúrgico. Confesso que não foi nada fácil receber este tipo de notícia, especialmente no melhor momento da minha carreira, quando eu tinha voltado a sorrir, me sentia cada vez mais confiante e preparado.

Já fiz a cirurgia e, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Agora é focar na recuperação, com paciência, disciplina e cabeça boa. Estou sendo muito bem acompanhado por profissionais de confiança e tenho certeza de que, com trabalho e o apoio de vocês, vou voltar ainda mais forte.

Agradeço imensamente pelas mensagens, orações e todo o carinho que venho recebendo desde o ocorrido. Isso me dá ainda mais força! ❤️

Jamerson em ação antes de sofrer fratura na partida entre Vitória e Cruzeiro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o lance?

Já nos acréscimos do primeiro tempo, Eduardo deu um carrinho por trás em Jamerson, próximo à linha lateral, e travou o tornozelo do jogador do Vitória no gramado. O atacante do Cruzeiro foi expulso e a ambulância rapidamente acionada [assista abaixo].

Nas arquibancadas, a torcida do Vitória entoou gritos de "assassino", enquanto os jogadores ficaram preocupados dentro de campo. O jovem Maykon Jesus, de 19 anos, substituiu Jamerson no restante da partida.

