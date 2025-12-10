menu hamburguer
Vitória

Presidente do Vitória alfineta o Bahia: 'Não é nordestino'

Fábio Mota lamenta quedas de Ceará, Fortaleza e Sport e diz que o Bahia "é da Inglaterra"

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 10/12/2025
19:51
Atualizado há 3 minutos
Fábio Mota, presidente do Vitória, em entrevista coletiva (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Fábio Mota, presidente do Vitória, em entrevista coletiva (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, o presidente do Vitória, Fábio Mota, quebrou um pouco o momento de balanço da temporada e projeções para o ano que vem para alfinetar o rival Bahia. De acordo com o dirigente, o Rubro-Negro agora é o único clube nordestino na elite do futebol brasileiro e fez referência à SAF do Tricolor, gerida pelo Grupo City.

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A fala se deu em um momento que Fábio Mota explicava as dificuldades financeiras e logísticas dos times da região Nordeste como uma das justificativas para a queda de três clubes da região nesta temporada: Sport, Fortaleza e Ceará.

— Os times do Nordeste, por estarem longe do eixo Rio-São Paulo, têm uma vida mais difícil. A renda per capita do Brasil está lá, no futebol é igual. As maiores folhas e investimentos estão lá. De cinco, restou só uma equipe que representa o Nordeste na elite do futebol, até espero que o nordestino nos ajude nisso. Só o Vitória representa a região, porque o outro é da Inglaterra, não é nordestino — cutucou Mota, em tom descontraído.

➡️Vitória tem temporada agonizante, se reinventa e fica na elite por um fio

Próximos passos do Vitória

Fábio Mota em Quito, no Equador, antes de Universidad Católica x Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória, alfineta o Bahia em entrevista coletiva (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Mesmo com todas as dificuldades, a meta da diretoria rubro-negra é renovar com jogadores-chave do atual elenco, como o zagueiro Lucas Halter, o volante Baralhas e o goleiro Thiago Couto, para manter a base do time antes de ir para o mercado em busca de contratações.

Vale lembrar que o Vitória começa a pré-temporada no dia 3 de janeiro e estreia no Campeonato Baiano no dia 10 ou 11, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, sob o comando do auxiliar técnico Rodrigo Chagas.

— O caminho natural era ter um investidor para fazer os investimentos, mas hoje não tem. O objetivo é manter a base do time que terminou 2025 para, aí sim, fazer as contratações necessárias — completou o dirigente.

