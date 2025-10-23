De olho no Vitória, Dorival comanda treino tático no Corinthians

O Corinthians realizou nesta quinta-feira (23) o penúltimo treino antes do confronto com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. As atividades aconteceram no CT Dr. Joaquim Grava e tiveram como foco a preparação da equipe para o jogo em Salvador.

O dia começou com uma sessão de vídeo voltada a orientações táticas. Na sequência, os jogadores passaram por trabalhos de ativação na academia e aquecimento no campo. Sob o comando de Dorival Júnior, o elenco foi dividido em grupos para atividades técnicas e táticas específicas, com ênfase no balanço defensivo e na construção ofensiva.

O treinador ainda promoveu um treino coletivo em campo reduzido, com dez atletas de cada lado, simulando situações de jogo e testando alternativas estratégicas para o confronto diante do Vitória. A manhã terminou com exercícios de finalização e cobranças de falta.

A preparação será encerrada na manhã desta sexta-feira (24), também no CT Dr. Joaquim Grava. Depois do treino, a delegação alvinegra embarca para Salvador. A partida contra o Vitória está marcada para sábado (25), às 16h, no Estádio Barradão.

Expectativa de retorno no Corinthians

O Corinthians vive a expectativa de contar com reforços para o duelo contra o Vitória. O meia Carrillo e o zagueiro André Ramalho terminaram o período de transição física e estão treinando normalmente com o grupo.

A dupla foi peça importante nas arrancada do Brasileirão do último ano e da conquista do Paulistão nesta temporada. Os dois desfalcaram o Corinthians nas últimas partidas. Carrillo não entra em campo desde o dia 6 de agosto e André Ramalho é baixa desde setembro.