Em mais um movimento ambicioso do Grupo City para tornar o Bahia uma potência nacional, foi apresentado, na manhã desta segunda-feira, o megaprojeto de construção do novo centro de treinamento para o clube nos moldes do Manchester City. A ideia foi apresentada pelo CEO do conglomerado, Ferran Soriano, e deve custar cerca de R$ 300 milhões.

Entrada do CT Evaristo de Macedo, o primeiro do Bahia na era Grupo City (Foto: Felipe Oliveira)

O City Football Academy Bahia, nome dado ao projeto, é o nono da rede de centro de treinamentos do Grupo City espalhada pelo mundo. O novo CT terá mais de 20 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 560 mil metros quadrados na região da Via Metropolitana, localizada no município de Camaçari. O centro de treinamento ficará a 15 minutos do aeroporto e 40 minutos da Arena Fonte Nova.

A expectativa é que as obras do novo CT sejam iniciadas em 2026, e a conclusão está prevista para dezembro de 2027.

— Hoje é um dia histórico para o Bahia, para nós e para o futebol brasileiro. É um novo passo para o futebol baiano. Estive aqui há dois anos atrás na oficialização da parceria com o City Football Group, e hoje é um momento tão importante quanto. Não são só campos, é onde será formado o futuro do Bahia. É um centro de treinamento com o maior nível do mundo. Será um centro técnico e cultural — destacou o CEO do Grupo City Ferran Soriano.

— A construção será um exemplo de respeito ao meio ambiente e à cultura local. O investimento gira em torno de R$ 300 milhões. É uma obra que vai impactar positivamente a economia do estado e tem um valor cultural importante. É uma conexão da Bahia com o mundo. Queremos todos os talentos aqui na Bahia, contribuindo para o clube e para o estado. O investimento confirma o comprometimento do grupo com o Bahia, e com a Bahia. Vai servir de exemplo. Todos os grandes clubes do mundo tem um bom centro de treinamento. Estamos aqui para ficar. Mas é uma viagem longa. Convido vocês a lembrar onde estávamos há dois anos, onde estamos e onde vamos estar daqui a sete anos.

Também estiveram presentes na reunião autoridades como o governador Jerônimo Rodrigues, o vice-governador Geraldo Júnior e o prefeito da cidade de Camaçari, Luiz Caetano. Além deles, o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima, e o CEO do Bahia, Raul Aguirre, estavam na mesa de apresentação.

Estrutura do novo CT do Bahia

O complexo terá 12 campos de futebol, mini-estádio para mil espectadores, hotel para os atletas, alojamento para as categorias de base e centro administrativo. A ideia do conglomerado é reter os talentos da Bahia e atrair novas promessas para que sejam formadas no estado, sem necessidade de buscar alternativas.

— Todos os talentos baianos podem se desenvolver em uma estrutura com o melhor nível do mundo. Não precisarão sair da Bahia. O City Football Academy Bahia é parte de uma rede mundial, que terá uso de tecnologia, inteligência artificial e um acompanhamento de profissionais que fazem parte do projeto. O CFA Bahia será o segundo maior da rede, só atrás do Manchester. Esse centro estará conectado para o mundo, como uma rede.

Estrutura do novo CT do Bahia (Foto: reprodução)

Novo CT do Bahia construído pelo Grupo City terá 12 campos (Foto: reprodução)

O Bahia treina atualmente no CT Evaristo de Macedo, batizado em homenagem ao maior técnico da história do clube. Inaugurado em 2020, o complexo também está localizado em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, em uma área de 304.487 metros quadrados. Antes do atual CT, o Bahia treinava no Fazendão, que fica no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, e já foi vendido para uma construtora.