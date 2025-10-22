Já na reta final do Campeonato Brasileiro, dois jogadores do Vitória precisaram passar por procedimento cirúrgico após lesão e devem ficar fora do restante da temporada. Com status de reserva, o volante Rúben Ismael e o goleiro Alexandre Fintelman agora vão ter que esperar 2026 para receber novas oportunidades.

A começar pelo volante português, Rúben Ismael tem 26 anos e chegou ao Vitória na última janela de transferências como mais uma das apostas estrangeiras do clube. Mas, para o azar do time e do atleta, o camisa 16 só entrou em campo por 17 minutos no empate por 2 a 2 contra o Palmeiras, no Barradão, pela 18ª rodada da Série A.

Depois dessa partida, ele se machucou em treino para enfrentar o São Paulo na rodada seguinte e precisou passar por uma artroscopia no joelho. Tudo isso no início de agosto. Nas últimas semanas, ja recuperado, ele começou a evoluir e a treinar em alto nível com o restante do elenco, mas sofreu outro baque ao ser diagnosticado com lesão no ligamento cruzamento anterior ao torcer o joelho em treino na semana passada. Ele foi submetido à cirurgia na última segunda-feira e não tem prazo para retorno.

Goleiro do Vitória fora de ação

Outro desfalque por lesão é o goleiro Alexandre Fintelman, o terceiro na fila do Vitória, atrás de Lucas Arcanjo e Thiago Couto. Fintelman apresentou incômodos no quadril ao longo das últimas semanas e acabou passando por cirurgia na última segunda-feira depois que o departamento médico constatou um problema descrito como "impacto femoroacetabular com lesão do labrum do acetábulo". O atleta está bem e pronto para iniciar a recuperação.

No Vitória desde o ano passado, Fintelman tem apenas dois jogos pela equipe profissional, ambos neste ano, contra o Barcelona de Ilhéus (Campeonato Baiano) e Moto Club (Copa do Nordeste).

Rúben Ismael e Alexandre Fintelman não estarão à disposição de Jair Ventura para o jogo decisivo contra o Corinthians marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 30ª rodada do Brasileirão.