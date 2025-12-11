Os jogadores do Vitória estão de férias, mas a diretoria do clube trabalha intensamente e corre contra o tempo para montar o elenco de olho na próxima temporada, que começa daqui a um mês. O presidente Fábio Mota, inclusive, já mapeou algumas necessidades da equipe e confirmou a saída de três jogadores do atual elenco, dois deles titulares.

O primeiro a ser citado durante a entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira foi o atacante Carlinhos, ex-Flamengo, pouco aproveitado durante a temporada.

— O empréstimo de alguns jogadores estão vencendo e não vamos renovar, como Carlinhos — afirmou Mota.

Mesmo com a passagem de quatro treinadores pela Toca do Leão, Carlinhos manteve o status de terceiro na fila da posição de centroavante ao longo de todo o ano. Ainda assim, ele entrou em campo 23 vezes com a camisa vermelha e preta, com quatro gols marcados.

Além de Carlinhos, Fábio Mota também revelou a saída do lateral-direito Raúl Cáceres e do volante Willian Oliveira. Ambos, inclusive, terminaram a temporada como titulares do time de Jair Ventura.

— O Raúl [Cáceres] quis voltar para a terra dele [Paraguai]. Quero aproveitar para agradecer os dois anos que ele passou aqui, um cara exemplar, dedicado e de bom caráter, mas está voltando para o país dele. Nós entendemos e desejamos sorte ao Raúl. O Willian também saiu com a mesma história, voltando para a terra dele. Recebeu uma proposta. Estamos trabalhando no mercado para repor essas duas peças. A meta é tentar ser o mais assertivo possível — detalhou.

Willian Oliveira treina com bola após se recuperar de lesão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória busca renovações

Além do trabalho para repor as saídas, o Vitória também busca renovar com atletas importantes do time que estão na reta final do vínculo por empréstimo. O presidente Fábio Mota citou seis nomes que se tornaram prioridade para o clube, já de olho na próxima temporada:

Thiago Couto (goleiro) - pertence ao Sport; Lucas Halter (zagueiro) - pertence ao Botafogo; Jamerson (lateral-esquerdo) - pertence ao Coritiba; Ramon (lateral-esquerdo) - pertence ao Internacional; Baralhas (volante) - pertence ao Atlético-GO; Erick (atacante) - pertence ao São Paulo.

— Estamos conversando com Halter. Entre Vitória e Botafogo está resolvido. Estamos conversando com o atleta. Baralhas e Vitória está adiantado. Vitória e Atlético-GO estamos conversando — iniciou o presidente Fábio Mota.

— Thiago Couto não deu porque o Sport está sem presidente. Estamos aguardando. Sobre Erick, estamos conversando com o São Paulo. Disseram que o São Paulo negou a proposta do Vitória. Não negou porque não fizemos ainda. Estamos na conversa. Estamos conversando com o Coritiba sobre Jamerson. Está bem adiantado. Estamos conversando com o Internacional sobre o Ramon. O objetivo do Vitória é renovar o contrato desses atletas — completou.