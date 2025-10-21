Aquele famoso ditado de que "1 a 0 é goleada" se aplicou perfeitamente na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro. Em jogo pegado, o Vitória bateu o Santos por 1 a 0 no encontro de desesperados no fechamento da 29ª rodada do Brasileirão e embolou ainda mais a briga contra o rebaixamento. Muito mais que isso, o gol de pênalti marcado por Matheuzinho levou o Rubro-Negro à primeira vitória fora de casa na competição e fez a equipe somar três pontos inéditos contra o Peixe jogando em São Paulo. Uma verdadeira "goleada"!

O resultado, no entanto, mantém o Vitória na 17ª posição, mas agora o time iguala os 31 pontos do Santos e só perde no número de vitórias (8 x 7).

A luz não está mais no fim do túnel para o Vitória

O Vitória apertou a marcação no início do jogo e deu poucos espaços para o Santos. Mas, ainda assim, o time de Vojvoda mostrou velocidade, levou perigo em jogada que terminou com pênalti anulado e criou boa chance com Guilherme. A equipe de Jair Ventura, porém, conseguiu entender melhor a dinâmica da partida na primeira etapa e, ao mesmo tempo que fechava os espaço do Peixe, conseguia chegar ao ataque.

Em uma dessas jogadas, Renzo López foi acionado em cruzamento na área e acabou atropelado por Gabriel Brazão. Pênalti para o Vitória. Matheuzinho, que voltou a ser titular, cobrou com tranquilidade aos 41 minutos, no meio do gol, para abrir o placar e quebrar um jejum de seis meses sem balançar as redes. O último gol dele foi contra o Fortaleza, pela quarta rodada do Brasileirão.

O uruguaio Renzo López, que sofreu o pênalti, teve a dura missão de substituir Renato Kayzer no comando de ataque. Mesmo sem o refino técnico do companheiro de posição, compensou com vontade e participação ofensiva nas principais jogadas de ataque do time. As alternativas de Jair Ventura diante dos desfalques, inclusive, deram certo. Além de Renzo López, Edu foi bem na zaga ao entrar no lugar de Camutanga, e Matheuzinho foi um dos melhores em campo no primeiro tempo ao começar a partida na vaga de Erick.

Matheuzinho comemora gol contra o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

➡️Romarinho, ex-Corinthians, rescinde contrato com o Vitória após cinco jogos

O segundo tempo, como já era previsto, foi de um Santos mais ofensivo diante de um Vitória acuado. O problema é que o Rubro-Negro teve dificuldades para encaixar contra-ataques. Essa foi a tônica de boa parte dos 45 minutos finais. Os visitantes conseguiram fechar bem o meio e obrigaram o time de Vojvoda a levantar bolas na área. Mas o Vitória estava postado com três zagueiros na defesa (Lucas Halter, Edu/Neris e Zé Marcos), que quase não deram brechas.

Sólido defensivamente, os contra-ataque passaram a aparecer na reta final diante de um Santos desesperado. Lucas Braga, que entrou no segundo tempo, teve até uma chance de matar o jogo, mas acertou a trave ao finalizar sozinho na área, aos 40 minutos. Para a sorte do atacante, ainda muito contestado pela torcida, o gol não fez falta e o Vitória conseguiu se segurar para garantir os primeiros três pontos fora de casa no Brasileirão, quebrar um longo jejum na Vila Belmiro e colar no Santos na tabela.

A saída da zona de rebaixamento que antes parecia improvável, agora está a uma rodada de distância. A luz não está mais no fim do túnel para o Vitória.