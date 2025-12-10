O Vitória já tem um treinador definido para a próxima temporada. Em entrevista coletiva concedida à imprensa, no Barradão, o presidente Fábio Mota confirmou a permanência de Jair Ventura por mais um ano.

— Peço desculpas pelos erros cometidos pela gestão, sempre foi tentando acertar. Mas vamos melhorar em 2026, já temos uma base montada. Por isso eu queria comunicar a todos que nós renovamos com o treinador Jair Ventura, que será nosso técnico por mais um ano. Esse era o principal objetivo dessa coletiva — declarou Mota antes mesmo do início das perguntas.

Contratado no final do mês de setembro para tentar salvar o time da zona de rebaixamento, Jair Ventura confirmou seu status de "bombeiro", organizou a equipe e comandou a arrancada na reta final que manteve o Rubro-Negro na elite do futebol brasileiro. Depois da vitória contra o São Paulo no último domingo, a equipe fechou a Série A na 15ª posição, com 45 pontos.

Jair Ventura fez 14 jogos à frente do Rubro-Negro, com sete vitórias, dois empates e cinco derrotas (54,7% de aproveitamento) e conseguiu, pela quarta vez na carreira, livrar uma equipe do rebaixamento. Ele já tinha passado por experiências similares no Sport, Juventude e Goiás.

Fábio Mota, presidente do Vitória, anuncia renovação com Jair Ventura entrevista coletiva (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Projeção para o Vitória em 2026

Agora Jair Ventura vai ter a oportunidade de não só apagar o "fogo", como também conduzir um projeto a longo prazo no Vitória. A equipe estreia contra o Atlético de Alagoinhas no dia 10 ou 11 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Baiano, no Barradão. A equipe ainda vai disputar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

— A ideia é que Rodrigo Chagas seja o treinador do Vitória no Baianão, usando alguns jogadores que vão voltar de empréstimo, como Pablo, que está no Guarani, José Breno e até mesmo Kauan, que não teve muita oportunidade no Vitória. Além de outros jogadores que também não tiveram chances no elenco. A nossa grande meta é o Campeonato Brasileiro — esclareceu Fábio Mota.