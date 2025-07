Vitória contrata primeiro atleta europeu desde 2018; veja lista

Há sete anos o Vitória não sabia o que era ter um atleta do Velho Continente. O português Rúben Rodrigues é o primeiro jogador nascido na Europa a chegar ao clube desde 2018, ano em que o alemão Alexander Baumjohann ainda vestia vermelho e preto. Essa é a concretização da nova filosofia da diretoria, que preza por buscar jogadores fora do Brasil pelo leque de opções e menor restrição.

Baumjohann, último europeu a entrar em campo pelo Vitória, em ação contra o Globo, pela Copa do Nordeste 2018 (Foto: Maurícia da Matta)

Apesar da Europa abrigar as melhores ligas e os jogadores mais valiosos do mundo, isso não quer dizer muita coisa quando um atleta da região desembarca no Vitória. A exemplo do próprio Baumjohann, que fez apenas 11 jogos pelo clube, marcou um gol e não deixou saudades. O torcedor espera que a história seja diferente com Rúben Rodrigues.

— Todo mundo conhece o futebol brasileiro: Ronaldinho, Vini Jr, o Rodrygo, Coutinho... Não é fácil ir para um país diferente. É uma oportunidade diferente, de mostrar a minha característica. Acho que vai mudar muito nos próximos anos, mais futebolistas da Europa vão vir — disse Rúben durante sua apresentação, na última segunda.

Vale destacar que o Vitória também teve o meia Marcelinho no elenco em 2020, mas ele é nascido no Brasil e também tem nacionalidade búlgara.

Gringos do Vitória na era Fábio Mota

Se a chegada de jogador europeu se tornou raridade no Vitória durante as últimas temporadas, muitos sul-americanos desembarcaram na Toca do Leão. Só na gestão Fábio Mota foram oito, mas apenas um segue no elenco até hoje: o lateral-direito Raúl Cáceres.

Raúl Cáceres em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Estrangeiros contratados pelo Vitória desde 2022:

Santiago Tréllez - colombiano; Zapata - colombiano; Héctor Urrego - colombiano; Eryc Castillo - equatoriano; Diego Torres - argentino; Nicolás Dibble - uruguaio; Raúl Cáceres - paraguaio; Rúben Rodrigues - português.

Dessa lista, o que deixou mais saudade foi o atacante Tréllez, que em sua segunda passagem pelo Leão foi importante para a retomada do Vitória que culminou no acesso da Série C para a Série B. O restante teve passagem apagada, como o experiente Zapata, ex-Milan, e o meia argentino Diego Torres. Héctor Urrego, por exemplo, nem chegou a entrar em campo.

Tréllez comemora gol do Vitória contra o ABC na Série C (Foto: Jhony Pinho / AGIF)

Raúl Cáceres, que segue na equipe de Thiago Carpini, apresentou melhora significativa, foi importante na campanha de permanência do ano passado e segue na briga pela vaga de titular na lateral direita.

A expectativa, no entanto, é que essa lista cresça e o Vitória traga mais estrangeiros na segunda janela de transferências, que vai do dia 10 de julho a 2 de setembro. Um dos atletas que já despertam interesse do Leão é o atacante panamenho Ismael Díaz, que está na Universidad Católica (EQU).

