Veja os oito atletas do Vitória livres para assinar pré-contrato

O início de julho marca os últimos seis meses de contrato para muitos atletas do futebol brasileiro que assinaram com seus clubes até o fim do ano. No caso do Vitória, oito jogadores que estão no elenco têm contrato até dezembro de 2025 e estão livres para assinar pré-contrato com outras equipes. Entre eles o atacante Osvaldo, ídolo desde 2023.

Vale lembrar que o pré-contrato é um artifício previsto no artigo 25 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, que prevê a possibilidade de atletas em fase de expiração do contrato, ou que estão dentro dos seis meses finais do acordo, assinarem uma espécie de termo de compromisso - anterior ao contrato oficial - com outra equipe.

Jogadores do Vitória em fase final de contrato

Willian Oliveira é um dos atletas do Vitória livres para assinar pré-contrato (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Na Toca do Leão, oito atletas entraram nos seis meses finais de contrato na última terça-feira, dia 1º de julho. A grande maioria deles, inclusive, aparece com frequência no time de Thiago Carpini, a única excessão é Alexandre Fintelman, considerado terceiro goleiro.

Jogador Posição Término do contrato Idade Status Alexandre Fintelman Goleiro Dezembro de 2025 23 anos Reserva Baralhas Volante Dezembro de 2025 26 anos Titular Edu Zagueiro Dezembro de 2025 25 anos Reserva Osvaldo Atacante Dezembro de 2025 38 anos Titular Raúl Cáceres Lateral-direito Dezembro de 2025 33 anos Titular/reserva Ricardo Ryller Volante Dezembro de 2025 31 anos Reserva Ronald Volante Dezembro de 2025 28 anos Titular Willian Oliveira Volante Dezembro de 2025 32 anos Volta de lesão

O Vitória segue de olho no mercado em busca de reforços para a segunda metade da temporada. O presidente Fábio Mota projeta entre quatro e cinco caras novas antes do reinício do Brasileirão, no dia 12 de julho, com atenção especial para o mercado estrangeiro, seja sul-americano ou europeu.

