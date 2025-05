Depois de um dia de folga, o elenco do Vitória volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira com foco total na partida contra o Santos, às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas até lá, Thiago Carpini tem uma semana livre para tentar resolver algumas lacunas que prejudicaram o time nos últimos jogos e recuperar os atletas lesionados.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Essa é segunda semana livre do Vitória nesta temporada. Entre os jogos contra Grêmio e Ceará, pela 6ª e 7ª rodada do Brasileirão, respectivamente, o intervalo foi similar, mas o resultado contra o Vozão foi decepcionante, já que o time perdeu por 1 a 0 no Presidente Vargas.

Ajustes defensivos para o Vitória

Jogadores do Vitória perfilados antes da bola rolar (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O primeiro ponto que exige atenção do Vitória é a fragilidade defensiva nos últimos jogos, que ficou bem clara no Ba-Vi do domingo passado. O Rubro-Negro sofreu gols em nove dos últimos dez compromissos e só passou ileso contra o Cerro Largo (URU) pela 5ª rodada da Sul-Americana, quando venceu por 1 a 0. Foram 11 bolas nas redes neste recorte de jogos, o que representa mais de uma por partida.

continua após a publicidade

A parte mais crítica do sistema defensivo, além da bola aérea, é a marcação pelo lado direito, já que Claudinho e Cáceres não têm essa característica. No Ba-Vi do Brasileirão, por exemplo, os gols saíram por vacilos de Claudinho e companhia pela direita, durante marcação desatenta diante do habilidoso Erick Pulga. O gol de Pulga, inclusive, foi quase um replay do de Germán Cano, que também aproveitou bobeada de Claudinho pelo alto para marcar contra o Vitória pela 5ª rodada da Série A.

+ Confira programação da segunda semana livre do Vitória na temporada

Bolas aéreas

Momento exato do gol marcado por Erick Pulga (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Não dá para falar de vacilos defensivos sem citar a bola aérea. Os gols de Erick Pulga e Cano, por sinal, saíram pelo alto. Este é um problema crônico que vai exigir muito trabalho de Carpini para começar a desaparecer. Sete dos 11 gols citados anteriormente saíram em jogadas de bolas aéreas, que atrapalharam muito os planos do Vitória neste início de ano.

continua após a publicidade

Gols sofridos pelo Vitória em bolas aéreas nos últimos dez jogos:

Fausto Vera - Atlético-MG 2 x 2 Vitória;

Germán Cano - Fluminense 1 x 1 Vitória;

Peraza - Vitória 0 x 1 Cerro Largo;

Jemerson - Vitória 1 x 1 Grêmio;

Marllon - Ceará 1 x 0 Vitória;

Vegetti - Vitória 2 x 1 Vasco;

Erick Pulga - Bahia 2 x 1 Vitória.

Recuperar os lesionados

Fabri em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Por fim, o Vitória pode intensificar o tratamento dos lesionados durante a semana livre para tê-los disponíveis o quanto antes, já que são atletas importantes para o elenco. Neste momento Willian Oliveira (problema no joelho), Raúl Cáceres (lesão na coxa), Hugo (lesão na panturrilha) e Fabri (lesão na coxa) estão fora de ação.

Sempre presentes no time titular, Willian Oliveira e Cáceres representam um grande desafio para o planejamento de Carpini, que já contava com esses dois atletas no elenco para os próximos jogos. Fabri, por outro lado, ainda não se firmou como titular, mas entrou bem no decorrer dos últimos jogos, a exemplo da virada contra o Vasco. Já Hugo é reserva imediato de Jamerson na lateral-esquerda.

É assim que o Vitória pode se reerguer após derrota doída no Ba-Vi para encarar o duelo contra o Santos e se afastar da zona de rebaixamento.