Depois de 31 jogos em intervalos de, no máximo, quatro dias, o Vitória tem a primeira semana livre da temporada. Depois do empate contra o Grêmio, no último domingo, o time de Thiago Carpini só volta a campo no próximo sábado, quando encara o Ceará, no Castelão, pela sétima rodada no Campeonato Brasileiro. Neste período, o elenco terá dois dias de folga e três sessões de treino.

Thiago Carpini comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória folga nesta segunda e terça-feira e só se reapresenta na quarta, quando treina no período da tarde no Barradão. Já na quinta, treina pela manhã e depois embarca para Fortaleza. Em solo cearense, o elenco finaliza a preparação na sexta-feira. Veja abaixo a programação completa divulgada pelo clube:

SEGUNDA-FEIRA

Folga;

TERÇA-FEIRA

Folga;

QUARTA-FEIRA

⚽️ Reapresentação e treino - 15h;

QUINTA-FEIRA

⚽️ Apresentação e treino - 8h;

✈️ Viagem para Fortaleza;

SEXTA-FEIRA

⚽️ Treino no CT do Fortaleza - 15h30;

SÁBADO

⚽️ Jogo - Ceará x Vitória;

🏟️ Estádio Presidente Vargas - 18h30 - Brasileirão - 7ª rodada;

DOMINGO

Folga.

Sequência única na temporada do Vitória

Treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Essa é a primeira vez que o Vitória tem uma semana livre para trabalhar em 2025. Ao todo, são cinco dias cheios para descanso e preparação de olho no Ceará. A única vez que o Rubro-Negro chegou perto desse número foi entre as partidas contra Ferroviário (Copa do Nordeste) e Jequié (Baianão). Neste período, teve quatro dias de trabalho de um jogo para outro (12, 13, 14 e 15 de fevereiro).

Depois dessa longa maratona de jogos, o Vitória aproveita a semana para descansar e treinar antes de enfrentar o Vozão pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília).