Depois da derrota no Ba-Vi, o Vitória vira a chave e tem semana livre para trabalhar antes da partida contra o Santos, marcada para as 18h30 do próximo domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa é a segunda vez que o Rubro-Negro tem mais de cinco dias para treinar entre um jogo e outro nesta temporada.

Thiago Carpini comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A primeira e última vez que o Vitória teve esse privilégio em 2025 foi entre os dias 27 de abril e 3 de maio, após empate com o Grêmio e antes de derrota para o Ceará, os dois jogos pelo Brasileirão.

Agora o time de Thiago Carpini volta a ter uma semana cheia para se preparar para o confronto direto contra o Santos na luta para fugir da zona de rebaixamento. Enquanto o Rubro-Negro é o 16º colocado, com nove pontos, o Peixe é o 19º, com cinco (clique aqui e veja a tabela completa).

Depois de uma segunda-feira de folga, o elenco retorna aos trabalhos nesta terça. Vale lembrar que, após o duelo contra o Santos, o Vitória emenda a partida decisiva contra a Universidad Católica (EQU) na próxima quarta-feira, dia 28 de maio, pela última rodada da Sul-Americana. Logo depois tem o jogo do Corinthians, marcado para o dia 1º de junho, que é seguido por uma pausa de 11 dias por conta da Data Fifa.

Confira programação da semana livre do Vitória

SEGUNDA-FEIRA

Folga;

TERÇA-FEIRA

⚽️ Reapresentação e treino - 15h;

QUARTA-FEIRA

⚽️ Apresentação e treino - 8h;

QUINTA-FEIRA

⚽️ Apresentação e treino - 15h;

SEXTA-FEIRA

⚽️ Apresentação e treino - 15h;

SÁBADO

⚽️ Apresentação e treino - 15h;

DOMINGO

⚽️ Jogo - Vitória x Santos

🏟️ Barradão - 18h30 - Brasileirão - 10ª rodada.