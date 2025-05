O Vitória tinha a "faca e o queijo na mão" após a expulsão de Jean Lucas aos quatro minutos do primeiro tempo no Ba-Vi deste domingo, pela 9ª rodada do Brasileirão. Mas o Rubro-Negro demorou a se encontrar na partida, não aproveitou a maior parte das chances que criou e acabou derrotado pelo Bahia por 2 a 1 após vacilo defensivo na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Jogadores do Vitória reunidos na Arena Fonte Nova (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Em entrevista na saída do gramado, o atacante Carlos Eduardo, que entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vaga de Claudinho, comentou o resultado.

- Muito decepcionado pelo nosso comportamento hoje. A gente deu uma fraquejada na hora que ficou com um a mais, conseguimos empatar o jogo, mas infelizmente o Pepê foi o expulso. Tomamos um gol por conta de um vacilo nosso, que não poderia ter acontecido. Mas agora é erguer a cabeça e melhorar, porque aqui é o escudo do Vitória, temos que respeitar a instituição - lamentou em entrevista ao canal Premiere.

continua após a publicidade

Já na zona mista, um dos jogadores do Vitória não gostou nada do resultado foi o atacante Osvaldo, titular no Ba-Vi e autor da assistência para o gol de Renato Kayzer aos oito minutos do segundo tempo.

- Lamento muito ter que explicar uma derrota nessa partida que estava em nossas mãos. Demoramos a fazer a leitura quando a gente tinha um a mais. Eu consegui fazer uma boa partida e colocar em prática o que trabalhei. Poderíamos ter saído com um resultado melhor, criamos chances. Mas infelizmente vamos lamentar mais um Ba-Vi - disse Osvaldo, um dos jogadores do Vitória com desempenho positivo no Ba-Vi, em entrevista à rádio Metrópole.

continua após a publicidade

+ Carpini detona erros do Vitória no Ba-Vi: ‘Pagamos pela incompetência’

Próximos passos do Vitória

O Vitória agora tem uma semana livre de preparação antes da partida contra o Santos, às 18h30 do próximo domingo (horário de Brasília), no Barradão, válida pela 10ª rodada do Brasileirão. O Leão fecha a 9ª rodada na 16ª posição, com nove pontos.