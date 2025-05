Um dos principais jogadores do atual elenco do Vitória, Matheuzinho volta ao time depois de cumprir suspensão no Ba-Vi do último domingo. O meia deve ser titular na partida contra o Santos, marcada para às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pode provocar uma mudança no estilo de jogo em relação à derrota no clássico contra o Bahia.

Matheuzinho comemora gol contra o Fortaleza pela Série A (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Sem Matheuzinho, o técnico Thiago Carpini escalou um meio-campo com três volantes de origem no Ba-Vi: Ricardo Ryller, Baralhas e Ronald. A escolha dificultou a criação de jogadas pelo Vitória mesmo com um a mais em campo desde os primeiros minutos de jogo. Outro fator que pesou foi a pouca participação do meia-atacante Wellington Rato, que jogava pelas pontas e era a esperança de criação do time.

A prova da dificuldade do time para criar jogadas veio no início do segundo tempo, quando o Rubro-Negro viveu seu melhor momento no jogo. As principais chances da equipe foram geradas a partir de cruzamentos ou chutes de longa distância. É de uma bola levantada na área, inclusive, que o Vitória chega ao gol de empate com Renato Kayzer.

O que muda com Matheuzinho?

Matheuzinho em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Matheuzinho é justamente o jogador que tem a função de fazer a transição entre o meio e o ataque e articular jogadas da equipe. Contra o Santos, é provável que o Vitória tenha maior poder de criação para chegar ao gol adversário.

Matheuzinho, porém, vive seu segundo maior jejum pelo Vitória quando o assunto é participação em gols. Sua última participação direta foi no jogo contra o Fortaleza, há mais de um mês, quando balançou as redes e sacramentou a vitória por 2 a 1 no Barradão, a primeira do time no Brasileirão. A última vez que ficou tanto tempo sem fazer gol ou dar assistência foi na Série B de 2023, quando amargou um jejum de 17 rodadas. Em meio a problemas físicos e suspensão, o meia tenta reencontrar a regularidade para voltar a ser decisivo.

Depois de 10 dias sem entrar em campo, Matheuzinho volta com gás no confronto direto contra o Santos para tentar acabar com essa marca negativa e afastar o Vitória da zona de rebaixamento.