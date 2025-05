Conmebol oficializa final da Sul-Americana na Bolívia

Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez anunciou nesta terça-feira (20) que a final da Sul-Americana 2025 acontecerá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A data prevista para a decisão em jogo único é 22 de novembro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A entidade não confirmou qual será o estádio da final, mas ela deve ocorrer no Ramón Tahuichi Aguilera, onde jogam Blooming e do Oriente Petrolero, com capacidade para 35 mil pessoas. O local está a pouco mais de 400 metros acima do nível do mar, sem altitude que afete o desempenho esportivo.

Esta será a primeira vez que a Bolívia recebe uma final única, em homenagem pelo bicentenário da Federação Boliviana de Futebol (FBF). A Conmebol adotou o modelo para Libertadores e Sul-Americana em 2019. Confira abaixo a nota de Alejandro Domínguez.

continua após a publicidade

"Rumo à Grande Conquista! Santa Cruz de la Sierra receberá a final da CONMEBOL Sudamericana

2025. A Bolívia será anfitriã no ano em que celebra seu Bicentenário e o Centenário da Federação Boliviana de Futebol (FBF)", afirmou o presidente da entidade.

Confira as datas da Sul-Americana:

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 2 de junho

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 22 de novembro (previsão)

➡️ Sorteio das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana ganha data; confira