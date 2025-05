O Vitória voltou aos trabalhos na tarde deste terça-feira, depois de um dia de descanso, e deu início à semana de treinamentos antes da partida contra o Santos, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em recuperação de lesão, o lateral Hugo e o volante Willian Oliveira começaram a correr ao redor do campo.

Thiago Carpini comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Willian Oliveira se recupera de problemas no joelho esquerdo e está fora de ação desde o empate contra o Atlético-MG, no dia 13 de abril, pela 3ª rodada da Série A. Já o lateral-esquerdo Hugo, reserva de Jamerson no atual time do Vitória, trata uma lesão na panturrilha.

Outra boa novidade para o torcedor é o meia Matheuzinho, que está à disposição de Thiago Carpini para o jogo contra o Santos após cumprir suspensão no Ba-Vi. Por outro lado, o volante Pepê foi expulso no clássico e desfalca a equipe.

Como foi o treino na reapresentação do Vitória?

Baralhas treina debaixo de chuva no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Com os novos uniformes de treino, os atletas que iniciaram o Ba-Vi do último domingo passaram por avaliação fisiológica e fizeram recuperação na academia durante a reapresentação do Vitória. Logo depois, os demais atletas foram aquecer no gramado e realizaram um treino técnico em campo reduzido.

Próximos passos

Em meio à segunda semana livre da temporada, o Vitória segue a preparação na tarde desta quarta-feira. Depois da derrota no Ba-Vi, o Rubro-Negro tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe de Thiago Carpini está na 16ª posição, com nove pontos, mesma situação do Grêmio, que abre o Z-4.