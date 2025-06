Joia da base do Vitória sofre fratura e vai passar por cirurgia

O Vitória deu sequência aos treinamentos em preparação para enfrentar o Cruzeiro, em jogo marcado para as 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão. O técnico Thiago Carpini, porém, tem má notícia para a partida, já que o jovem zagueiro Kauan, de 18 anos, sofreu uma fratura pode ficar até quatro meses fora de ação.

Umas das maiores promessas da base do Vitória atualmente, Kauan teve uma fratura no tornozelo no último sábado, na vitória por 6 a 0 contra o Feirense, pelo Campeonato Baiano Sub-20. O atleta vai passar por cirurgia nos próximos e a previsão de retorno é de quatro meses.

Kauan foi titular em duas oportunidades nesta temporada: fez sua estreia pelo time principal na vitória contra o Jacobina, no Barradão, pela fase de grupos do Campeonato Baiano, e participou do confronto contra o Moto Club, pela sétima rodada da Copa do Nordeste, ambos os jogos como titular. Na ausência de Neris, ele foi relacionado por Carpini para os três últimos jogos do Rubro-Negro, contra Santos, Universidad Católica e Corinthians.

Como foi o treino do Vitória?

Ronald em treino do Vitória no Barradão sem a presença de Kauan, promessa da base (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória começou os trabalhos na tarde desta terça-feira com atividades de troca de passes com mudança de direção, um tático de 11 jogadores contra 11 com ações ofensivas e de marcação, além de bola parada ofensiva e defensiva. Por fim, a comissão técnica aplicou um treino específico para os zagueiros Zé Marcos e Edu.

O lateral Raúl Cáceres segue em transição, enquanto Neris e Fabri fizeram tratamento na fisioterapia.

Depois do confronto direto contra o Cruzeiro nesta quinta-feira, o Vitória entra em recesso de 13 a 26 de junho, por conta da parada obrigatória para o Mundial de Clubes. A reapresentação será no dia 27, já de olho na partida contra o Internacional, pela 13ª rodada do Brasileirão.