O Vitória divulgou os novos uniformes para a temporada 2025. O anúncio das novas peças, inclusive, foi estrelado por um xodó da torcida rubro-negra: João Pedro, filho do meia Matheuzinho, um dos destaques do time. Desde que chegou a Salvador, o menino criou uma ligação com o clube e virou um torcedor de carteirinha.

A camisa é fabricada pela marca de materiais esportivos Volt e tem listras verticais em preto e vermelho, com a gola e a manga na cor preta.

Por enquanto, só o modelo 1 foi lançado e custa R$299,99 no site oficial do clube, tanto na versão masculina quanto na feminina. Já a infantojuvenil está por R$279,99. Essa é a quarta temporada que o Vitória faz parceria com a Volt depois de deixar de fábricar os uniformes com marca própria.

Xodó da torcida do Vitória

João Pedro posa para foto no Barradão Foto: Redes Sociais

João Pedro tem apenas dois anos e praticamente se desenvolveu em Salvador, já que Matheuzinho chegou ao Vitória no início de 2023, quando o clube ainda jogava a Série B. Com toda a rotina cercada pelas cores vermelha e preta, a paixão do pequeno pelo Rubro-Negro baiano foi quase inevitável.

A família até criou uma página no Instagram para compartilhar a paixão de João Pedro pelo Vitória, o que cativou a torcida imediatamente. Diariamente aparecem postagens como essa na conta que já tem mais de 74 mil seguidores:

- Acorda, almoça e dorme com o Vitória. Um amor puro, verdadeiro e inexplicável.♥️🖤 Que todo adulto tenha sabedoria para preservar tamanha pureza, que Deus abençoe e ilumine nossos jogadores com muita garra e determinação e que nada de ruim os aconteçam. Joguem pelo o amor de todas as crianças e de toda a nação rubro-negra.

Postagem no Instagram mostra todo o carinho de João Pedro pelo Vitória Foto: Redes Sociais

João aparece dançando o hino do clube e músicas da torcida, imita comemorações do pai e até se arriscar a soltar o grito em apoio ao Vitória, que parece ter chegado dentro de campo nas últimas temporadas de superação da equipe. O próximo jogo que João Pedro terá a oportunidade de acompanhar será entre Vitória e Flamengo, às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.